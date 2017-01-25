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Гордон заступилась за избитую Ксенофонтову

Катя Гордон. Фото: GLOBAL LOOK press\Anatoly Lomokhov
Певица, юрист и общественный деятель Катя Гордон высказалась о семейной трагедии актрисы Елены Ксенофонтовой, сообщившей о том, что бывший возлюбленный пытается отобрать у нее квартиру и ребенка.
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Гордон констатирует, что, к сожалению, иногда участники процесса подкупают судей. "Я четыре года занимаюсь исключительно подобными историями и могу сказать, что случаи, когда суд явно договорной, бывают, – объяснила артистка корреспонденту Dni.Ru. – Как-то на моих глазах в Никулинском суде семилетнюю девочку определили жить с отцом при здоровой маме и хорошем отзыве опеки. Просто так, без толковых пояснений. Я не знаю всей сути дела Ксенофонтово, но если верить ее словам, обвинение в мировом суде при доказательствах и свидетельствах в адрес женщины звучит смешно".

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Катя Викторовна Гордон радиоведущая, телеведущая, журналист, режиссер, певица

Катя считает, что бывшему возлюбленному актрисы будет чрезвычайно сложно забрать у нее ребенка. "Думаю, и дочь у нее никто не отнимет, если для этого нет по-настоящему серьезных оснований или решения суда для определения места жительства ребенка с отцом. Сам факт хулиганства при остальных хороших вводных не является поводом для того, чтобы отнять ребенка. Если мать нигде не состоит на учете, может подтвердить, что занимается воспитанием, и опека даст хорошее заключение, бояться нечего. Все суды купить нельзя, и хорошо, что она заявила об этом публично – если муж и захочет кого-то подкупить, теперь это будет очень трудно", – продолжила Гордон.

Напомним, недавно Ксенофонтова опубликовала шокирующий пост. Актриса призналась, что ее бывший возлюбленный, юрист Александр Цветков, подал на нее заявление в полицию, обвинив в избиении. Якобы Елена несколько раз нанесла ему удары по голове, после чего сама притворилась жертвой. "Ровно год (больше 25 заседаний!) я пыталась доказать, что ни в чем не виновата, что не я, а он напал на меня, а я лишь защищалась. Было все: куча свидетелей, включая ту, которая находилась в момент конфликта в доме и видела своими глазами, как он восседал на мне и выкручивал руки; мои зафиксированные побои в травмпункте, медицинская экспертиза, подтверждающая побои; рапорт участкового и т.д. Но тщетно", – написала Елена. В конце прошлого года ей вынесли обвинительный приговор, обязав уплатить штраф. Актриса утверждает, что теперь Александр намерен отобрать у нее квартиру и дочь.

История получила большой резонанс. "Нам целый день звонят с различных ток-шоу, пока мы от всех отказываемся, – рассказала изданию Dni.Ru директор Елены Ксенофонтовой Наталия. – Даже не знаю, почему. Вообще, конечно, ссоры случаются в любой семье. Но эта произошла по вполне конкретной причине: из-за квартиры и ребенка. Не из-за несходства характеров, не из-за бытовых мелочей, которые начинают раздражать. Александр оказался на своем поле, в своей стихии, он планомерно пытается добиться своего", – высказалась Наталия.

Автор: Любовь Порываева25 января 2017, 17:53

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