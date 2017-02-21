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Катя Гордон во второй раз стала мамой

Катя Гордон. Фото: GLOBAL LOOK press\Pravda Komsomolskaya
Известная певица, радиоведущая и правозащитница Катя Гордон во второй раз стала мамой. У 36-летней эффектной блондинки родился сын.
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Гордон сутки не появлялась в интернете, заставив не на шутку поволноваться поклонников и акул пера. В данный момент исполнительница решила не общаться с представителями СМИ. Репортерам пришлось связаться с людьми из ее близкого окружения.

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Екатерина Викторовна Гордон радиоведущая, телеведущая, журналистка, певица, режиссер

"Катя действительно уже родила. К сожалению, я не знаю всех подробностей, Катя сейчас в роддоме с сыном и не хочет, чтобы ее тревожили", – цитирует представителя артистки Романа сайт Starhit.ru.

Накануне Гордон сообщила, что у нее отошли воды, когда она прогуливалась в центре Москвы. Не паникуя, сохраняя спокойствие, исполнительница села за руль и поехала в роддом. Причем она отправилась не в тот, который приглядела заранее, а в тот, который был ближе всего к ней, чтобы не терять драгоценное время.

У Кати есть сын Даниил от брака с адвокатом Сергеем Жориным. Первый наследник Гордон родился 27 сентября 2012. Об отце второго ребенка певицы известно мало. Она скрывает свою личную жизнь. Как-то артистка призналась, что для отца ребенка он тоже является желанным наследником.

Однако Катя не хочет загадывать, как дальше будут складываться отношения с избранником. "Я не думаю о том, с кем встречу старость, потому, что по статистике отношения в современном мире длятся около трех лет", – констатировала девушка.

Когда ты вышел прогуляться в центр .... и у тебя отошли воды....��

Публикация от Катя Гордон (@katyagordon)

Ранее она жаловалась, что вторая беременность совсем ее измучила. "Откровенно говоря, я очень устала от этого существования не во всю силу. Последний месяц – жуткий. Чувак меня запинал внутри, изжога просто от всего и сон как у алкоголика... Морально я в норме, но физически чувствую себя инвалидом. Девочки, у вас так было? Счастье-то счастьем, но последний месяц – это жесть..." – посетовала Катя в микроблоге.

Вы знаете... я все поняла... ведь крайние точки счастья и грусти одних заставляют открываться, оголяться, делиться... другие прячутся в нору. Я эксгибиционист от счастья... в дурные времена я была и нудистом от беды... а сейчас вот нагота моей радости;))) я не знаю даст ли мне Бог третьего ребёнка - но последни дни - я хочу кайфовать и запомнить каждый миг ... и плевать если у кого-то из вас не любовь к женскому телу или комплексы;)) у меня в этом пузатом счастье их нет;)))�������� Федотова фоткает

Публикация от Катя Гордон (@katyagordon)

К слову, находясь в интересном положении, Гордон до последнего продолжала трудиться и творить. "Я живу музыкой и стихами – это мой параллельный мир. Я работаю в этом направлении, и весной ждите от меня и моего продюсера музыкальный взрыв", – пообещала исполнительница.

Автор: Елена Алешина21 февраля 2017, 14:33
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