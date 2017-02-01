Любовь Толкалина призналась в психопатии

Известная актриса Любовь Толкалина призналась в том, что у нее шизоидная психопатия. Бывшая возлюбленная режиссера Егора Кончаловского обратилась к специалисту, который и сообщил ей грустную новость.

По сбивчивому рассказу Любови в Facebook можно понять, что она ходит к психологу на регулярной основе. И тот ей помогает специальными упражнениями свести проблему на нет. Толкалина через край полна оптимизма.

"Второй понедельник по счету мне везет и после павильонов в Долгопрудном я хватаюсь за метлу и чудом успеваю услышать все самое важное. Сегодня была вторая лекция Натальи Колмановской–Стриевской из серии Онтогенез личности в реалиях современного общества. Рождение психики. Помоги себе сам. Психотипы и как их распознавать... узнала что я – психопат, пестующий в себе шизоида)))) (здесь и далее стиль, орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим. ред.)", – огорошила подписчиков Любовь.

Актриса подчеркнула, что не шутит. "Определения из клинической психиатрии, – констатировала Толкалина и затем поделилась своим виденьем слова "психопат". – На самом деле вдохновленный человек на гребне волны, влюбленный в жизнь, пропираемый каждой самой наглой мечтой, от злоупотребления здоровьем и пренебрежением физической формой и отдыхом, периодически питаюсь кровью живых людей, вместо того чтобы наметить себе выходной и выспаться. Периодически выпадаю в хандру и апатию – что воля, что неволя – все равно. Спасаюсь построением бесстыжих воздушных замков и составлением план–бананов, которые к выполнению не обязательны, потому что целеположение – просто чтобы перло))))".

Видео опубликовано Tolkalinaliuba (@tolkalinaliuba) Янв 23 2017 в 7:43 PST

Ознакомившись с особенностями артистки, специалист сделал ей несколько ценных рекомендаций. "Получила ЦУ и задание по физкультуре, организации досуга и упражнения по математике!!!! – отчиталась перед взволнованными поклонниками Любовь. – В следующий понедельник – третья часть волшебного триптиха – целеположение и целедостижение))))))) ждем!!!"