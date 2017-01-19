Кончаловский счастлив без Толкалиной

Известный режиссер Егор Кончаловский сделал заявление о своем расставании с актрисой Любовью Толкалиной. По его словам, они не вместе уже несколько лет и счастливы.

Первой о разрыве с благоверным сообщила Любовь. Сразу после встречи Нового 2017 года она подвела итоги в Facebook. "И совсем тайное и главное – только окончательно расставшись с мужем, я научилась с ним дружить", – огорошила ничего не подозревавших поклонников и журналистов Толкалина.

Теперь и Кончаловский прервал молчание. Егор, которому жена родила дочку Марию, сделал заявление на своей странице в Instagram.

"Да, мы с Любой расстались, – подтвердил сенсационную новость режиссер. – На самом деле несколько лет назад. Очень дружим и любим нашу Машу! Очень счастливы". К разрыву с любимой женщиной Кончаловский отнесся философски. "У всего есть начало и конец, – констатировал Егор. – И у Маши, и у меня и у Любы все хорошо. Не считаю сие какой-то невероятной новостью".

Фото опубликовано Егор Кончаловский (@egor_konchalovskii) Янв 19 2017 в 4:20 PST

Отметим, что Толкалина тоже не грустит после расставания с Кончаловским. Она выкладывает в соцсети невероятно позитивные видеоролики, давая понять своим поклонникам, что она полностью довольна жизнью. Буквально несколько часов назад актриса полностью обнажилась во время крещенского купания в ледяной воде.

Видео опубликовано Tolkalinaliuba (@tolkalinaliuba) Янв 18 2017 в 2:13 PST

К слову, Кончаловский в эксклюзивном интервью изданию Dni.Ru рассказал подробнее о своих оригинальных отношениях с Толкалиной. "С Любой я не советуюсь. У нас своеобразный союз – мы живем каждый по себе. Можно сказать, отдельно. Но мы очень дружим, у нас замечательные отношения, мы вместе растим дочку. Но у каждого своя жизнь. А поскольку мы никогда не были женаты, нам и не надо было разводиться. У Любы своя жизнь, она не представляет для меня большого интереса, у меня – своя жизнь, которая для Любы не представляет большого интереса. У нас есть общее большое дело – это вырастить дочь, но каждый живет в своем мире. Я не знаю, где она снимается, она тоже не знает, что я снимаю", – объяснил Егор.

Фото опубликовано Tolkalinaliuba (@tolkalinaliuba) Янв 14 2017 в 4:49 PST

Однако режиссер не жалеет для своей бывшей лестных слов. "Я почувствовал, что она талантливая, что из нее получится очень хорошая актриса. И вообще она хороший человек, добрый, великодушный, совершенно нематериальная. Она очень интересная и очень человечная. Но у нее тяжелый характер. И у меня тяжелый характер. Нам надо дозированно общаться", – убежден Кончаловский.