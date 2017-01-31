Кончаловский показал дочь изумительной красоты

Егор Кончаловский показал в микроблоге фото своей изумительно красивой дочери Марии. Поклонники режиссера уверены, что его наследнице прямая дорога в актрисы.

На ярком семейном снимке дочь Кончаловского и его бывшей возлюбленной Любови Толкалиной позирует в красивом ретро-платье. По словам Егора, памятный кадр был сделан, когда Марии исполнилось пять лет.

В бусах, с веером и в боа она выглядит настоящей светской дамой, с младых ногтей посещающей лучшие салоны столицы.

"Мне всегда казалось, что моя дочь не любит ни наряжаться, ни фотографироваться, но увидев это фото, где ей 5 лет, я засомневался так ли хорошо я ее знаю?!" – умиляется любящий отец. "Красавица 😊", "Будущая актриса", – пришли в восхищение подписчики режиссера.

Сейчас Марии 15, и она всерьез увлеклась живописью, хотя еще в 2014 году собиралась продолжить дело мамы и папы. "Я хочу пойти по стопам своих родителей, я не отступница. Буду либо актрисой, как мама, либо режиссером, как мой папа", – поделилась планами с журналистами школьница.

Фото опубликовано Егор Кончаловский (@egor_konchalovskii) Янв 30 2017 в 9:57 PST

Однако на данном жизненном этапе наследница Егора активно рисует. "15-летняя дочь Маша сейчас делает иллюстрации к "Нашей древней столице" – это реальный художественный заказ", – сообщил ранее в интервью Dni.Ru Кончаловский.

Автором этой книги, над рисунками к которой трудится Мария, является писательница, поэтесса и переводчица Наталья Петровна Кончаловская. Литературный труд "Наша древняя столица" был написан к 800-летнему юбилею Москвы и после этого несколько раз переиздавался. В поэтической форме перед читателем предстают важнейшие исторические события допетровской эпохи и картины жизни и быта предков.

Первая выставка моей дочки Маши в библиотеке им Сергея Михалкова #сергеймихалков�� #егоркончаловский #дядястепа #машамихалкова Фото опубликовано Егор Кончаловский (@egor_konchalovskii) Дек 24 2016 в 4:38 PST

О способностях дочки к живописи Егор рассказывал еще год назад. "Маша – художница, очень хорошая. Может, через поколение ей передался талант Кончаловского, Сурикова. Но что из этого выйдет, пока неизвестно. Ей 14 лет, и мы не хотим на нее давить. Вообще, дочка большая молодец. Но ленивая. А так цены ей бы не было", – заявил режиссер.

Моя дочь в доме и с портретом прапрапрадеда Василия Сурикова, фоткаю Я! #василийсуриков #машамихалкова #егоркончаловский #красноярск Фото опубликовано Егор Кончаловский (@egor_konchalovskii) Дек 13 2016 в 5:22 PST

К слову, о своей малышке иногда рассказывает и мама, актриса Любовь Толкалина. Правда, речь идет о делах амурных. Артистка призналась в интервью, что ее дочь-подросток Мария предпочитает откровенничать не с ней, а с ее подругой. "По поводу парней она разговаривает с моей подругой, которая потом все мне аккуратненько пересказывает. Я, в свою очередь, начинаю задавать Маше наводящие вопросы, и выясняются такие подробности!.. В прошлом году, например, дочь с подружкой ездила в Британию, в лагерь. Такого понарассказывала! Моя детская психика была бы точно травмирована", – отметила Любовь.