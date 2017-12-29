Шурыгина предлагает две тысячи за приватное общение

Скандально известная звезда обещает много интересного. Она стала кумиром для многих подростков.



Диана Шурыгина стала открытием уходящего года. Пять эфиров на Первом канале, которые были показаны весной, сделали ее настоящей звездой. К ней подходят на улицах, берут автографы, просят сделать селфи. Диана – желанный гость на модных показах и вечеринках. Всем интересно посмотреть на ульяновскую красавицу, жизнь которой так круто изменилась в одночасье. Ее фраза "на донышке" считается мемом года. А для подростков Диана и вовсе стала кумиром.

Ее просили открыть приватный Telegram-канал, чтобы стать еще ближе к фанатам. Наконец она решилась. "Я буду отвечать на вопросы, развеивать мифы, выкладывать эксклюзивные фотографии и, возможно, давать советы. Например, о том, как выйти замуж в 18 лет, – улыбнулась Шурыгина. – Как только на канале наберется три тысячи подписчиков, я каждую неделю буду разыгрывать две тысячи рублей или какие-нибудь сигны".

Сигна – это фотография-подарок. Суть заключается в том, что один человек фотографирует себя с именем или ником другого человека. Ник может быть написан на любой части тела – ладони, лице, животе, а то и более откровенной выпуклости. Что может означать, когда тебе говорят: "Сделай мне сигну"? Скорее всего, человек восхищен вашей красотой или ему просто будет приятен такой знак внимания. Многие звезды, особенно активные в социальных сетях, делают сигны вместо автографов.





По этому пути решила пойти и Шурыгина. Накануне на своем канале она опубликовала эротическое фото голых ягодиц. Увидеть свое имя на обнаженных прелестях Дианы вскоре, видимо, смогут самые активные подписчики.

