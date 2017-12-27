Эротическое фото Дианы Шурыгиной попало в Сеть

Диана Шурыгина порадовала подписчиков своего Telegram-канала эротической фотографией. Скандальная знаменитость оголила ягодицы.

Таким образом звезда передачи "Пусть говорят" пожелала подписчикам спокойной ночи. "Сладких снов, котики (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены – Прим. ред.)", – написала скандально известная знаменитость. Она открыла собственный приват Telegram-канал в стремительно набирающем популярность мессенджере, который наверняка станет очень модным у молодежи. Подписаться на него можно по ссылке.



С помощью этой площадки Диана надеется стать ближе к своим поклонникам. Там она охотно идет на контакт и отвечает на вопросы подписчиков. "Я создала официальный канал в "Телеграмме", чтобы делиться полезными советами для молодых девушек, событиями из своей жизни и ответами на ваши вопросы. На этом канале я буду развеивать все мифы и "утки" о себе, которые обсуждают в СМИ и интернете", – пообещала в первом посте Диана.

Она уже успела ответить на несколько вопросов подписчиков: рассказала о своем рационе, росте и весе, как проходят дни и чем она занимается, долго ли еще миру ждать старта ее музыкальной карьеры. Так, например, подписчики Telegram-канала Шурыгиной знают, что она весит всего 47 килограммов при росте 165 сантиметров. Кроме того, теперь поклонники знают, как питается Диана.

"Всегда по-разному! Легкий завтрак дома: каша, хлопья или яйца. А вот обедаю я всегда на ходу. Ужин готовит мне самый лучший повар на свете, мой любимый Андрей уиииии)) Всегда очень вкусно получается. На гарнир по-разному готовит картошку. Если пасту, то всегда сам делает соус. Стручковая фасоль, рис басмати, ммм, мраморная говядина, свинина, курочка в соусе карри 🥗 А вот салатики – за мной", – рассказала Шурыгина.