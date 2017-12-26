Внебрачный сын Мишулина побил Шурыгину

Дрязги в семье знаменитого артиста оказались интереснее изнасилования. Хотя отрыв в рейтинге незначительный.

Первый канал опубликовал данные медиаизмерений, которые показывают, какая из программ вызывала наибольший интерес у зрителей. Согласно исследованиям "Медиаскопа", военный парад 9 мая, посвященный 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, посмотрели 13,2% россиян.

Выпуски новостей на Первом канале, документальный фильм Оливера Стоуна "Путин", шоу "Голос. Дети" – все эти программы "Первого" ожидаемо попали в топ. А на девятом месте с рейтингом (процент от всего населения страны) 7,9 находится передача "Пусть говорят", посвященная внебрачному сыну актера Спартака Мишулина.

Интересно, что выпуск программы "Пусть говорят" с Андреем Малаховым под названием "В разгар вечеринки", где впервые рассказали об изнасиловании Дианы Шурыгиной, находится на три позиции ниже – у нее рейтинг 7,1. Судьба ульяновской девушки, которой суждено было стать главной сенсацией года, заинтересовала людей меньше, нежели дрязги в семье знаменитого "Карлсона".

Впрочем, история дважды изнасилованной оказалась куда более востребована, чем трансляция футбольных матчей Кубка конфедераций и эфиры шоу "Голос".

Диана Шурыгина, напомним, сегодня очень популярна. Она даже стала "Девушкой года" по версии журнала Андрея Малахова. У девушки много поклонников, которые мечтают сделать с ней селфи, взять у нее автограф. А сама она в статусе звезды ходит на вечеринки и участвует в модных показах.