Изнасилованную Шурыгину нашли в иностранном порно

Пользователи Сети распространили фотографии со съемок нового порнофильма. Комментаторы пришли к выводу, что актриса, играющая в картине, удивительно похожа на дважды изнасилованную Диану Шурыгину.

Режиссер Дик Буш, специализирующийся на съемках порно, работает над новым творением. На сей раз Дик снимает порнопародию на фильм "Ведьмак". Об этом стало известно благодаря его страничке в социальной сети Twitter. Режиссер сообщил, что лента получила название Witcher: The Wild Cunt ("Ведьмак: Дикое влагалище"). Таким образом создатели обыграли название третьей части популярной игры Wild Hunt ("Дикая охота").

Фотографиями со съемок поделились и актеры, задействованные в картине. Главные роли исполнили Дэнни Ди и Элла Хьюз. На своей официальной страничке в микроблоге Элла опубликовала несколько снимков. Причем на одном из них Хьюз запечатлена с обнаженной грудью и оголенными ягодицами.

Самое интересное, что русскоязычные пользователи обратили внимание не на тело актрисы, а на ее лицо. Комментаторы признались, что приняли Эллу Хьюз за дважды изнасилованную Диану Шурыгину.

"Есть в России сестра-близнец этой актрисы... Диана зовут (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "ага) я тоже увидела на фотках Шурыгину)) прям одно лицо))", "Бл*** я подумал Шуры добралась уже до Запада...", "Шурыгина осваивает порно... А не... Не она... Но оч мохожа.... Местами..." – высказались пользователи Twitter.