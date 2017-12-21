Изнасилованную Шурыгину нашли в иностранном порно
Режиссер Дик Буш, специализирующийся на съемках порно, работает над новым творением. На сей раз Дик снимает порнопародию на фильм "Ведьмак". Об этом стало известно благодаря его страничке в социальной сети Twitter. Режиссер сообщил, что лента получила название Witcher: The Wild Cunt ("Ведьмак: Дикое влагалище"). Таким образом создатели обыграли название третьей части популярной игры Wild Hunt ("Дикая охота").
Фотографиями со съемок поделились и актеры, задействованные в картине. Главные роли исполнили Дэнни Ди и Элла Хьюз. На своей официальной страничке в микроблоге Элла опубликовала несколько снимков. Причем на одном из них Хьюз запечатлена с обнаженной грудью и оголенными ягодицами.
Самое интересное, что русскоязычные пользователи обратили внимание не на тело актрисы, а на ее лицо. Комментаторы признались, что приняли Эллу Хьюз за дважды изнасилованную Диану Шурыгину.
"Есть в России сестра-близнец этой актрисы... Диана зовут (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "ага) я тоже увидела на фотках Шурыгину)) прям одно лицо))", "Бл*** я подумал Шуры добралась уже до Запада...", "Шурыгина осваивает порно... А не... Не она... Но оч мохожа.... Местами..." – высказались пользователи Twitter.
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