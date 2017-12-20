Адвокат: Виталина колола мужу сильнодействующие препараты

Адвокат Армена Джигарханяна провел собственное расследование. Согласно его данным, Виталина Цымбалюк– Романовская колола ему сильнодействующие успокоительные препараты, а он думал, что она вводит ему только инсулин.

После того как стало известно о скрытом видеонаблюдении в кабинете Армена Джигарханяна, его бывшей жене Виталине Цымбалюк-Романовской предъявлено обвинение по уголовной статье "нарушение неприкосновенности частной жизни". По словам адвоката артиста Евгения Парфенова, также были собраны материалы по статье "мошенничество", в рамках которого актеру хотят вернуть квартиру и деньги.

Речь идет о жилище на Молодогвардейской улице. По словам Парфенова, для актера было полнейшей неожиданностью узнать, что квартира оформлена только на Виталину. "Он был убежден, что квартира как минимум находится в совместной собственности", – объяснил адвокат.

Слова до недавнего времени представительницы Виталины Элины Мазур о том, что якобы пианистка брала кредит на покупку этой квартиры, защитник Джигарханяна опроверг. "Этому нет никаких документальных подтверждений. Если бы был ипотечный кредит, квартира была бы в залоге у банка. А данная недвижимость по документам не под обременением", – объяснил адвокат.

Парфенов сообщил, что "выясняется эпизод" с версией, будто Виталина снимала деньги со счетов мужа ради покупки этой квартиры. Адвокат задался вопросом, почему актер шел у нее на поводу. Парфенов провел собственное расследование.

"Вскрываются очень серьезные обстоятельства: по нашим данным, она колола ему сильнодействующие успокоительные препараты, а он думал, что она вводит ему только инсулин. И Армен Борисович находился в таком, мягко говоря, не очень нормальном состоянии. Был не сосредоточен, не понимал, что делает и что происходит", – цитирует адвоката актера сайт "Комсомольская правда".

По словам защитника, во время обыска у Виталины были найдены некие ампулы с препаратом, которые "категорически нельзя было вкалывать". Теперь адвокат намерен провести экспертизу, доказывающую, что артисту кололи эти препараты. "Можно сделать экспертизу по одежде, которую он носил в тот момент, в ее ходе выявляется, какие препараты он принимал. А колола и давала ему препараты только Виталина", – высказал уверенность Парфенов.

Что касается завещания Джигарханяна, которое он составил на Цымбалюк-Романовскую, то адвокат намерен его отменить. "Если он потом сочтет нужным оформить на кого-то новое завещание, сделаем другое. Но сейчас и завещать-то пока нечего", – объяснил адвокат.