Дело Цымбалюк-Романовской неожиданно засекретили

Следствие засекретило дело бывшей жены актера Армена Джигарханяна Виталины Цымбалюк-Романовской. Отметим, что ей предъявлено обвинение в нарушении тайны личной жизни.

Адвокат Виталины Цымбалюк-Романовской сообщил в Мосгорсуде о том, что следствие засекретило дело бывшей жены актера и режиссера Армена Джигарханяна. "Следователь присвоил делу гриф "секретно", с защитников взяли подписку о неразглашении данных следствия", – цитируют адвоката на заседании, где должна быть рассмотрена жалоба на обыск в квартире обвиняемой, РИА Новости.

О причинах этого неожиданного решения пока ничего не известно. Чтобы выяснить, можно ли слушать жалобу в открытом режиме, суд отложил заседание на 20 декабря. По данным следствия, Цымбалюк-Романовская собирала и распространяла в СМИ информацию о личной и семейной жизни без согласия супруга, актера Армена Джигарханяна.

Ранее представитель легендарного актера, адвокат Евгений Парфенов, получил в банке выписку о движении средств артиста. Оказалось, что предприимчивая Виталина Цымбалюк-Романовская ежедневно подчищала его счета, и в итоге у актера практически не осталось средств к существованию. По некоторой информации, сегодня у него в банке лишь 6 904 рубля.

"Деньги снимались регулярно, часто – каждый день. Иногда снимали по три тысячи, иногда – по 200 тысяч. Я разговаривал с Арменом Борисовичем, и он подтвердил, что не давал разрешения на такие манипуляции. Это происходило без его ведома", – сообщил Парфенов в интервью программе "Новые русские сенсации" на канале НТВ. Всего же, согласно документам, ушлая пианистка наказала Джигарханяна на 12 миллионов. И теперь на нее подают в суд за мошенничество в особо крупном размере. Согласно части 4 статьи 159 Уголовного кодекса России Виталине может грозить до десяти лет тюрьмы.

