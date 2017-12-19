Печальная участь Джигарханяна и Цымбалюк-Романовской

Журналист Владимир Кара-Мурза прокомментировал истерию, которая сопровождает разрыв Армена Джигарханяна и Виталины Цымбалюк-Романовской. По его мнению, бывших супругов будут "выжимать до последней капли" ради "сумасшедшего рейтинга" и "рекламных денег".

Вот уже на протяжении нескольких месяцев не утихает шумиха вокруг Армена Джигарханяна и Виталины Цымбалюк-Романовской, которые до недавнего времени создавали впечатление абсолютно счастливых супругов. Однако в одночасье союз актера и пианистки распался. Общественности стали известны подробности разборок ныне уже бывших супругов.

По мнению обозревателя Владимира Кара-Мурзы, у Джигарханяна и Цымбалюк-Романовской печальная участь. Их личная история обросла скандалом, на котором заинтересованные люди (в основном телевизионщики) делают внушительные деньги.

"Тема разборок вокруг Джигарханяна не сходит с экранов. На прошлой неделе в один вечер и у Борисова (Дмитрий Борисов, ведущий ток-шоу "Пусть говорят". – Здесь и далее прим. ред.), и у Малахова (Андрей Малахов, ведущий шоу "Прямой эфир") вышли программы, посвященные этому громкому скандалу. Чтобы создать интригу, первый занял сторону Армена Борисовича, второй – его бывшей супруги Цымбалюк-Романовской. И вот топчут друг друга, постоянно выдумывают какие-то "сенсационные" подробности, чтобы подогреть интерес. Этот сериал затеяли надолго", – высказал уверенность Кара-Мурза.

Причем, отметил журналист, известных ведущих не интересует судьба самого актера, на старости лет оставшегося без средств к существованию. "Малахова и Борисова мало волнует сам Джигарханян. Для телевидения вся эта скандальная история – золотая жила, сумасшедший рейтинг, рекламные деньги", – цитирует обозревателя "Собеседник".

В заключение Кара-Мурза привел слова Анджея Вайды, который заявил, что сейчас "все на продажу". "Джигарханяна с Романовской будут выжимать до последней капли, пока эта история всем наконец не надоест или не прервется, не дай бог, иным образом", – заявил журналист.