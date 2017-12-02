Дане Борисовой заплатили 50 тысяч рублей в знак симпатии

Ведущая Дана Борисова, которая после лечения от наркомании стала настоящим символом борьбы с дурными пристрастиями в мире шоу-бизнеса, эмоционально рассказала о том, что произошло с ней на съемках в передаче у Леры Кудрявцевой. Певец Александр Серов преподнес ей в дар 50 тысяч рублей.

После курса лечения в тайской клинике Дана Борисова стремится помогать другим людям, а также сама получает помощь и поддержку от коллег по цеху. Судя по количеству смайликов в тексте ее сообщения, подарок Александра Серова произвел на нее неизгладимое впечатление.

"😘😇Вчера))На съемках у моей любимой 😘подружки @leratv (Леры Кудрявцевой. – Прим. ред.) популярный 👨‍🎤 певец #александрсеров 💫🎤🎬🎹,прямо на передаче)))впечатленный моей красотой,мужеством и стойкостью 😀,и душераздирающей историей алиментов 😂😂😂,взыскиваемых с меня отцом @polinaaxenova2007 ❤️❤️❤️ (дочери Даны Борисовой. – Прим. ред. )в присутствии моего адвоката @stepanovlawyer 👍преподнес мне в знак симпатии и поддержки 50 тысяч рублей💶💎😎ОЧЕНЬ МИЛО))))Я благодарю (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – написала ведущая.

Публикация от Дана Борисова �� (@danaborisova_official) Дек 1 2017 в 8:07 PST

"#ВСЕЙ СТРАНОЙ СОБИРАЮ НА АЛИМЕНТЫ🤣😂😪🙈БЫВШЕМУ МУЖУ-БИЗНЕСМЕНУ 😂", – добавила она в шутку. По всей видимости, деньги у Даны Борисовой все же есть, потому что следом она добавила: "Внимание!ИЩУ ВОДИТЕЛЯ С МАШИНОЙ🚗НЕДОРОГО!".

Подписчики ведущей недоумевают, почему она должна платить алименты бывшему мужу. Более логичным они видят другой выход – забрать ребенка у экс-супруга и получать деньги уже от него. Впрочем, решать вопрос об опеке над ребенком должен суд.