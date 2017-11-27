Дана Борисова угодила в новый скандал

Телеведущая Дана Борисова попала в очередной скандал. От знаменитости отворачиваются рекламодатели.

Они обвиняют девушку в том, что та удаляет из своего Instagram-аккаунта оплаченные записи. Об этом рассказала сама Дана в очередном посте в социальной сети. Она уверяет подписчиков, что поступает так только в отношении недобросовестных рекламодателей. "Я выполняю все обязательства по рекламе!" – заявила звезда. Она призналась, что сильно нуждается в деньгах. Бывший муж телеведущей хочет получать у нее алименты на воспитание их дочери. "Перед судом мне теперь важна каждая копеечка.😌😋, поэтому обращайтесь по поводу размещения рекламы по телефону в шапке аккаунта", – написала она.

Поклонники засыпали Борисову словами поддержки и осудили бывшего супруга звезды. "Обалдел чтоли (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)??? Мужики выводятся в этом мире совсем????? Ужассс, тряпочка!!! Ребенка собственного прокормить не может???", "Я думал это дно, но снизу постучали🙈 Увидел, что у Даны потихоньку дела пошли в гору и решил на алименты подать😬🙄 Животное.....", "Дана как же хочется чтобы эта история с мужем уже закончилась. Вроде суды у нас всегда на стороне матери! 🌺Дай Бог все закончится благополучно!!🌸 Удачи и положительных сдвигов тебе в таком нелёгком деле", – писали фолловеры телеведущей.

Публикация от Дана Борисова �� (@danaborisova_official) Ноя 27 2017 в 2:30 PST

Отметим, что мимо поста Борисовой не смог пройти и ее адвокат Алексей Степанов. "Ну я же просил...." – написал защитник. Судя по всему, он рекомендовал девушке воздержаться от обнародования информации о судебном процессе. Однако своенравная звезда пренебрегла советом юриста.

