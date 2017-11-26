Скандалист из "Дома-2" рассказал о страхе Даны Борисовой

Бывший участник телепроекта "Дом-2" Рустам Солнцев записал видеообращение к телеведущей Дане Борисовой. Шоумен считает, что она боится с ним встречаться.

Благодаря своим обширным связям в мире российского шоу-бизнеса и отсутствию страха говорить знакомым правду, невзирая на их регалии или положение, Рустам Солнцев заработал себе репутацию скандалиста. Теперь бывший участник "Дома-2" столкнулся с тем, что встречи с ним избегает Дана Борисова.

Телеведущая вернулась в Москву после курса реабилитации от зависимости в Таиланде. Практически сразу с трапа самолета Дана Борисова попала в программу "Прямой эфир" с Андреем Малаховым на телеканале "Россия 1". "Знаете, меня тоже позвали на эту программу, но за 15 минут до выезда вдруг отменили, сказали, что съемок не будет...", – заметил Рустам Солнцев в своем видеообращении.

Публикация от Starhit.ru|Новости Шоу-бизнеса (@starhit.ru) Ноя 26 2017 в 3:51 PST

Позже выяснилось, что программа все-таки была отснята. "Просто, видать, Даночка, руку приложила. Но я не в обиде. Тетю Катю, Даночкину маму, тоже не позвали, так что я в неплохой компании", – рассказал шоумен. Он уверен, что Дана Борисова попросту боится с ним встречаться. Рустам Солнцев уверяет, что никакой провокации не планировал. Наоборот, он хотел похвалить Дану Борисову за то, что та нашла в себе силы побороть зависимость.

Публикация от Дана Борисова �� (@danaborisova_official) Ноя 20 2017 в 9:33 PST

Особое удивление вызывает у звезды "Дома-2" тот факт, что Дана Борисова отрицает свое с ним знакомство. "Мы ведь давние товарищи, больше двадцати лет дружили. Не понимаю, что на нее нашло. Я ей всегда только лучшего желал, а она так странно себя ведет", – цитирует StarHit Рустама Солнцева.

Публикация от Дана Борисова �� (@danaborisova_official) Ноя 23 2017 в 9:23 PST

Даже сейчас он готов броситься на помощь подруге, если у нее возникнет такая необходимость. "Знай: если ты в своей жизни еще раз наступишь в козьи какашечки или усядешься попкой своей сладенькой в коровью лепешку, я всегда рядом и всегда помогу", – обратился шоумен к Дане Борисовой.