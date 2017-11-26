Скандалист из "Дома-2" рассказал о страхе Даны Борисовой

Эксклюзив Особое мнение Интервью Хворостовский оставил миллионы Чем жена и теща поили Джигарханяна

Выбор читателей

У обвенчавшейся второй раз Пугачевой подозревают смертельную болезнь
Венчанием с Галкиным Пугачева гасит грязный гей-скандал
На Меньшову накинулись из-за Ахеджаковой
Бузова рассказала о своем мужчине
Макаревич грязно выругался из-за покойного Хворостовского
Взбешенный Бондарчук врезал известному режиссеру
партнеры
Воскресенье 26 ноября
Лента новостей
16:42
Захар Прилепин обвенчался с женой в Донецке
15:15
Красавиц из королевских семей вывели на подиум
12:49
Москвичи пережили самую морозную ночь осени
12:23
Под Краснодаром убили сотрудника Росгвардии
11:50
Откровенные фото Ольги Орловой
11:44
На МКАД произошло смертельное ДТП
11:07
Как менялся Максим Аверин
20:56
Добровольцы из ЧВК "Вагнера" разберутся с диверсантами в ЛНР
18:17
Салтыкова раскрыла скандальные подробности брака с певцом
17:55
После ухода мужа звезда "Дома-2" стала весить 30 кг
17:25
В РПЦ приписали себе успех Apple
16:51
В Петербурге девушку изуродовали и выбросили в мусоропровод
16:47
У Ирины Салтыковой диагностировали рак
16:19
Пугачева перепугала поклонников лицом без грима
16:01
На севере Москвы появится крупный транспортный хаб
15:46
Любимые музыканты россиян
15:33
Участницу "Дома-2" обвинили в мошенничестве
15:29
Смерть Хворостовского стала причиной массового психоза
15:13
Молодой боксер умер после нокаута на ринге
14:45
Гоняющий по тротуарам в центре Москвы мажор обматерил прохожих (видео)
14:33
Под Петербургом на жертву угона завели дело
14:28
Бородина и Солнцев подурачились на свадьбе звезд "Дома-2"
14:05
Звезда "Физрука": Меня скоро посадят
13:34
В Москве подростки насмерть забили друга
13:26
Самое дорогое разочарование: у iPhone X нашли новый дефект
12:48
Беременную Миддлтон обругали за вызывающий наряд
12:23
Скандальная Бузова показала себя с неожиданной стороны (видео)
11:58
Звезда "Голоса" рассказала о попытках похудеть
11:41
Элитные подарки к Новому году
11:30
Свадьба Кузина из "Дома-2" обернулась разочарованием
10:50
Мужчина насмерть замерз в Москве
10:45
Сын отказывается смотреть провокации Шепелева
10:25
На кладбище в Москве найдено тело измученного мужчины
10:21
В семье Веры Сотниковой произошла трагедия
10:00
Тайные любовницы Фиделя Кастро
21:56
Юлия Савичева потеряла ребенка
21:41
Пассажирки передрались в поезде московского метро
21:21
Красноярские дворники покосили снег (видео)
21:02
В лондонском метро произошла стрельба
20:47
Штурм разнесла "трусливого пьянчугу" Осина
20:26
Подравшийся Бондарчук получил грозное предупреждение
20:09
Почему Путин два года не мог простить Эрдогана
19:53
Глава ЛНР Игорь Плотницкий подал в отставку
19:52
Бузова показала котика в полотенце
19:50
Ушлой жене Джигарханяна осталось несколько дней
19:22
У станции метро в Москве случилось обрушение асфальта
19:02
"Анорексичка": Бузова испугала подписчиков экстремальной худобой
18:46
На юго-западе Москвы случилась массовая авария
18:19
Тарасова подняли на смех за нелепый вид
18:17
Частный авиаклуб в Кубинке подозревают в незаконной коммерческой деятельности
18:15
В жилом доме в Мурманске прогремел взрыв
18:02
Раненая Меркель поплатилась за нападки на Путина
17:53
Лукашенко пожаловался на болтливого Порошенко
17:52
Мощный взрыв в мечети на Синае попал на видео
17:48
Совет на выходные
17:37
Жуткое приложение вызывает кровотечение у детей
17:28
Россию лишили первого места в зачете Олимпиады в Сочи
17:02
Безумные регионы: 4-летнего пырнули ножом в живот
16:53
Хворостовского похоронят рядом с любимым Шаляпиным
16:33
В России успешно испытали новую противоракету
16:26
В Петербурге умер известный журналист
16:06
В центре Москвы водитель иномарки наехал на пешеходов
15:55
Диана Шурыгина о секс-видео со школьниками
15:51
Министру энергетики стало смешно от цен на бензин
15:25
В Москве мужчину задержали за кражу 13 тонн сена
15:21
Цены на новогодние авиаперелеты упали в два раза
15:16
Пьяный мужчина три часа пытался выйти из подъезда (видео)
15:11
В смертях Хворостовского и Марьянова обнаружилась страшная связь
15:06
Особенному сыну Бледанс сделали операцию в Германии
14:58
Писателей наградят за самые ужасное описание секса
14:57
При взрыве в Египте погибли 50 человек
14:49
Зять Ельцина лишился работы
14:42
Меланья Трамп порадовала американцев нарядом юной студентки
14:38
Россиянин изнасиловал своих падчериц
14:29
Беременная Захарова: Я настроена на семейную жизнь
14:28
У россиян новые проблемы с алкоголем
14:24
Врачей винят в смерти двухлетнего ребенка
14:23
На украинском ТВ закатили истерику из-за бездарного Порошенко
14:21
Подробности шикарной свадьбы Кузина и Артемовой из "Дома-2"
14:18
Дмитрий Ананьев о ситуации на банковском рынке и планах на будущее
14:06
Житель Подмосковья до полусмерти избил жену
14:04
Архангельская школьница рассказала о скандальном секс-видео
13:55
Россиянам разрешат неофициальное использование герба
13:51
Пьяный школьник обматерил по-русски и избил полицейского в Риге
13:28
В центре Москвы мужчина отобрал у школьника 500 рублей
13:21
Найдена неожиданная польза спорта
13:17
Демидовой досталось за сноба Серебренникова
13:17
Правило пяти свиданий
13:07
Восстание русофоба Зеленского против Украины произвело фурор
13:07
Россиянин несколько месяцев тайком оплевывал машину соседа (видео)
13:07
Истерички используют мужчин
12:39
Телефонных террористов заблокируют без суда
12:38
Малахов расщедрился на квартиру для Борисовой
12:32
Писториусу вдвое увеличили срок за убийство невесты
12:16
Налог на отдых на российских курортах оказался самым низким в Европе
12:16
Хворостовский оставил миллионы долларов
12:10
Открылась правда о семье пожалевшего солдат вермахта школьника
11:55
Россиянину пересадили палец ноги на кисть
11:48
В центре Москвы пьяный пациент напал на скорую помощь
11:36
Москвич продал чужую квартиру за 56 миллионов
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Пугачева перепугала поклонников лицом без грима
Бузову унизили на съемках Первого канала (видео)
Ушлой жене Джигарханяна осталось несколько дней
У Ирины Салтыковой диагностировали рак
Смерть Хворостовского стала причиной массового психоза
Свадьба Кузина из "Дома-2" обернулась разочарованием
Шоу-бизнес

Скандалист из "Дома-2" рассказал о страхе Даны Борисовой

Дана Борисова. Фото: GLOBAL LOOK press/Anatoly Lomohov
Бывший участник телепроекта "Дом-2" Рустам Солнцев записал видеообращение к телеведущей Дане Борисовой. Шоумен считает, что она боится с ним встречаться.
прочитано 583 раза

Благодаря своим обширным связям в мире российского шоу-бизнеса и отсутствию страха говорить знакомым правду, невзирая на их регалии или положение, Рустам Солнцев заработал себе репутацию скандалиста. Теперь бывший участник "Дома-2" столкнулся с тем, что встречи с ним избегает Дана Борисова.

ПО ТЕМЕ

Малахов расщедрился на квартиру для Борисовой

Мать о Дане Борисовой: Вернется в Москву и точно сорвется

 Дана Александровна Борисова

Дана Александровна Борисова Телеведущая

Телеведущая вернулась в Москву после курса реабилитации от зависимости в Таиланде. Практически сразу с трапа самолета Дана Борисова попала в программу "Прямой эфир" с Андреем Малаховым на телеканале "Россия 1". "Знаете, меня тоже позвали на эту программу, но за 15 минут до выезда вдруг отменили, сказали, что съемок не будет...", – заметил Рустам Солнцев в своем видеообращении.

Публикация от Starhit.ru|Новости Шоу-бизнеса (@starhit.ru)

Позже выяснилось, что программа все-таки была отснята. "Просто, видать, Даночка, руку приложила. Но я не в обиде. Тетю Катю, Даночкину маму, тоже не позвали, так что я в неплохой компании", – рассказал шоумен. Он уверен, что Дана Борисова попросту боится с ним встречаться. Рустам Солнцев уверяет, что никакой провокации не планировал. Наоборот, он хотел похвалить Дану Борисову за то, что та нашла в себе силы побороть зависимость.

Особое удивление вызывает у звезды "Дома-2" тот факт, что Дана Борисова отрицает свое с ним знакомство. "Мы ведь давние товарищи, больше двадцати лет дружили. Не понимаю, что на нее нашло. Я ей всегда только лучшего желал, а она так странно себя ведет", – цитирует StarHit Рустама Солнцева.

Даже сейчас он готов броситься на помощь подруге, если у нее возникнет такая необходимость. "Знай: если ты в своей жизни еще раз наступишь в козьи какашечки или усядешься попкой своей сладенькой в коровью лепешку, я всегда рядом и всегда помогу", – обратился шоумен к Дане Борисовой.

Автор: Геннадий Куприянов26 ноября 2017, 15:49
ФОТОРЕПОРТАЖ

Ведущая Дана Борисова сыграла свадьбу

567

комментарии

Политика

Почему Путин два года не мог простить Эрдогана
Лукашенко пожаловался на болтливого Порошенко
Стали известны реальные правители Украины
Луганск спасли от украинских убийц

Шоу-бизнес

Цымбалюк-Романовская вычистила банковский счет Джигарханяна
Беременная Екатерина Климова снялась полностью голой
Скандалист из "Дома-2" рассказал о страхе Даны Борисовой
Гузеева закатила скандал девятилетнему ребенку

Проишествия

Пьяный школьник обматерил по-русски и избил полицейского в Риге
Руководство ЛНР сбежало после прихода "зеленых человечков"
Выпавшая из машины пьяная украинка уснула на асфальте
Пешеход избежал смерти дважды за десять секунд (видео)

Lifestyle

Восстание русофоба Зеленского против Украины произвело фурор
Писателей наградят за самые ужасное описание секса
Петруху из "Белого солнца пустыни" убила скрытая онкология
Возмущенный Кобзон послал мракобеса Порошенко
Шоу-бизнес

У Ирины Салтыковой диагностировали рак

Артистка уверена, что всему виной нервы
Шоу-бизнес

Малахов рассказал о проблемах в семье после рождения сына

Счастье ведущего и его жены омрачали споры о выборе имени наследника
Шоу-бизнес

Алеся Кафельникова в прозрачном белье показала грудь (фото)

Дочь известного российского теннисиста выложила в Instagram откровенный снимок
Общество

Захар Прилепин обвенчался с женой в Донецке

Супруги счастливы в браке уже 20 лет

Гороскоп

Подравшийся Бондарчук получил грозное предупреждение
Совет на выходные
Эксперт о втором венчании и смертельной болезни Пугачевой
Какие мужчины непригодны для семейной жизни

Фоторепортажи

Демидовой досталось за сноба Серебренникова
Постаревшие Дроздова и Серебряков блеснули на премьере
Сестра Ким Кардашьян столкнула с пьедестала модель Жизель Бундхен
Актера Устюгова бросили в бассейн к сексапильной брюнетке

Спорт

Писториусу вдвое увеличили срок за убийство невесты
Российского спортсмена лишили золота Олимпиады в Сочи
"Ксюша-огонь": российская спортсменка начудила в интервью (видео)
Кабаева подколола убитых горем итальянцев

Регионы

Красноярские дворники покосили снег (видео)
Жуткое приложение вызывает кровотечение у детей
Безумные регионы: 4-летнего пырнули ножом в живот
Врачей винят в смерти двухлетнего ребенка
© 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru