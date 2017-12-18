"Мазурка без цимбал": почему товарка бросила бывшую жену Джигарханяна

Элина Мазур сложила с себя полномочия официального представителя Виталины. Причина – многочисленные судебные иски.

Элина Мазур долгое время была "официальным представителем Виталины Цымбалюк-Романовской". Товарка выступала от имени тогда еще жены Джигарханяна, делала заявления, давала комментарии, созывала пресс-конференции. Следящие за ситуацией люди глумились и называли союз ушлой Цымбалюк-Романовской и ее непонятно откуда взявшейся товарки Мазур не иначе как "мазурка под цимбалы".

Причем вокруг личности Мазур ходило много слухов. Программа "Человек и закон" выяснила, например, что еще 18 лет назад Элина была Галкиной, но потом сменила фамилию на более звучную. А вот о роде ее занятий информации меньше – одни уверены, что она была ведьмой и принимала людей на дому, другие же полагают, что Мазур может быть причастна к сфере предоставления интимных услуг.

Но, в любом случае, как говорится, недолго музыка играла... "Я сложила с себя полномочия официального представителя после того, как в суд были поданы иски, – заявила Мазур в интервью программе "Новые русские сенсации" на канале НТВ. – Дело в том, что здесь я не могу помогать Виталине, у нее для этого есть юристы. Сейчас таким юристом числится Лариса Анатольевна Широкова. Она полностью ведет дела Виталины. Однако, когда я позвонила Ларисе Анатольевне, она сказала, что ничего не знает о нынешней ситуации и лишь начинает разбираться в имеющейся информации".

"Недавно мы сидели в ресторане, и Виталина меня спросила: "Элиш, как думаешь, чем закончится вся эта история?" – вспоминает Мазур. – И я ответила ей, что справедливость восторжествует, а зло непременно будет наказано".

Напомним, что, по мнению адвоката Армена Джигарханяна, ушлая пианистка наказала актера на 12 миллионов. И теперь на нее подают в суд за мошенничество в особо крупном размере. Согласно части 4 статьи 159 Уголовного кодекса России Виталине может грозить до десяти лет тюрьмы. Так, вероятно, и закончится скандальная история.