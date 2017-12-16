Цымбалюк-Романовская похорошела и помолодела после развода

Бывшая жена Джигарханян превратилась в шикарную леди. Она заслужила женское счастье!



Развод с Арменом Джигарханяном явно пошел на пользу 39-летней Виталине Цымбалюк-Романовской. Прежде она растрачивала себя и свою молодость на заботу о престарелом артисте. Фактически она была при нем сиделкой – водила под ручку, кормила из ложечки и варила вкусные компоты. Но теперь без всех этих хлопот расцвела и невероятно похорошела.

На своей странице в социальной сети Facebook Виталина опубликовала снимок из премиального салона красоты. Укладка, маникюр, уход для волос и вечерний макияж там стоят около 30 тысяч рублей. Услугами стилистов, парикмахеров и визажистов этой итальянской марки пользуются Наоми Кэмпбел, Карла Бруни, Клаудиа Шиффер, Линда Евангелиста, Кейт Мосс, Жизель Бундхен, Летиция Каста. А красавица Виталина Цымбалюк-Романовская чем хуже?!

"Богиня красоты", "Прехорошенькая", "Бриллиант", "Очаровательная беззащитная леди", – награждают эпитетами и комплиментами Виталину в комментариях к снимку многочисленные поклонники.





Она стала звездой! Бывшую жену Джигарханяна зовут на громкие премьеры и презентации, ею восхищаются, просят о совместной фотографии и целуют руки. Да и как не восхищаться женщиной, которая не только красива, но и богата?! Виталина, напомним, смогла обзавестись в Москве тремя квартирами, стоимостью в 100 миллионов рублей, и солидными накоплениями на банковских счетах.

