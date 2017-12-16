Лещенко отчитал Галкина за беспардонность

Эксклюзив Интервью Волочкова вывалили грудь на публике Долина после родов покидает Россию Владимир Пресняков о страшной ошибке сына

Выбор читателей

Раскрыт обман в секс-скандале с Волочковой
Дочь Высоцкой и Кончаловского привезли в Россию
Бузова подставила Первый канал
После позора на Первом канале Бузову гонят из "Дома-2"
В споре об отцовстве Вадима Казаченко поставлена точка
партнеры
Суббота 16 декабря
Лента новостей
19:32
Москвичей предупредили об опасности
18:57
На севере Москвы иномарка сбила женщину с детьми
17:33
Где в Москве появится первый подземный вокзал
17:11
Бесплатный чай наливают москвичам у метро
17:05
В московской многоэтажке нашли мумию
16:53
Захарова показала сумасшедший танец (видео)
15:31
Из-за ДТП с Infiniti перекрыли МКАД
15:27
Пьяная дебоширка покалечила стюардессу во время полета из Москвы
13:59
Самые сексапильные наряды Анны Седоковой
13:46
Москвич пришел в кафе за биткоинами и потерял 23 млн рублей
13:26
Овечкин сделал важное заявление
12:30
В московском метро произошло задымление
11:20
Под Москвой мужчина совершил странное ДТП и умер
10:53
Малахов опять щелкнул по носу Первый канал
10:48
Трудности российского модного рынка
10:23
Больная раком участница "Дома-2" пожаловалась на адские муки
21:57
Ученые доказали неотвратимую гибель Земли
21:42
Восемь лет Улюкаеву: неприкасаемых нет
21:26
Фото Путина с Тимати побило рекорд
21:16
Обиженный велосипедист расстрелял байкеров ракетами (видео)
21:02
Забытые кумиры шоу "Голос"
20:57
Выскочка с Украины покончила с Бузовой
20:36
На юге Москвы случилось жуткое ДТП (видео)
20:21
Оскорбленную Волочкову довели до крайности
20:10
В Кабардино-Балкарии боевики напали на сотрудников ФСБ
19:58
Тяжелобольной Улюкаев может избежать тюрьмы
19:21
Ревнивец-палач сжалился над женой перед попыткой отрубить руки
19:20
Узнайте звезду по глазам
19:17
Банк "Югра" докажет незаконность отзыва лицензии
19:12
Кто решит проблемы военной коммуналки
19:01
Целью террористов в Петербурге стал Казанский собор
18:45
Россия и Египет договорились о возобновлении авиасообщения
18:35
Журналистку подло атаковали перед прямым эфиром (видео)
18:18
Президента попросили помочь путанам
17:59
В спор "Югры" с Центробанком вмешались эксперты
17:53
Москвичей предупредили о резком ухудшении погоды
17:13
Поплавская врезала перебравшей Бузовой
17:11
Сексуальная Лобода соблазнила дедушку
17:08
МИД поставил на место зарвавшихся американцев
17:04
В квартире на севере Москвы нашли мумию
16:51
Кабаева пришла к Винер в королевском платье
16:29
Гафту провели вскрытие
16:13
Путин и зияющая пустота
16:07
Безумные регионы: бухгалтер прятала в диване 600 миллионов рублей
16:05
Трамп поставил крест на глупом Порошенко
15:50
В жилом доме под Москвой случился пожар
15:35
Жена Шнурова накормила питерцев "кашей из топора"
15:28
Как пирсинг вредит человеку
15:22
Диких животных запретят бросать на растерзание собакам
15:22
Фото Тарасова и Костенко из романтического путешествия
15:08
Малахов влез в жуткое "дело об отрубленных руках"
15:04
72-летний пенсионер из Хабаровска стал иконой стиля
14:48
Открыт способ борьбы с пробками на дорогах
14:48
Совет на выходные
14:45
Как правильно рисовать стрелки
14:41
Обнаружена тайная связь Порошенко с Януковичем
14:39
В Петербурге задержали семерых сторонников "ИГ"
14:36
Что значит видеть сон во сне
14:17
Как отличить простудный насморк от аллергии
14:14
Поклонская впервые показала московскую квартиру
14:01
Российские авиакомпании вышли на мировой уровень
14:00
Новогодние каникулы: как подготовиться к поездке с ребенком
13:56
Улюкаеву дали восемь лет строгого режима
13:56
В России снизили ключевую ставку
13:44
ООО "РСБ-Групп" ответила злопыхателям
13:42
В Кургане пенсионера судят за изнасилование молодой соседки
13:40
Обожженная Лера Массква сделала заявление
13:27
Американцы шокированы новым способом мытья рук
13:17
У новогодних каникул для россиян нашелся заступник
13:13
Как не стать жертвой мигрени на Новый год
12:58
Сестра обнародовала фото Фриске после важного открытия
12:57
Рубль преподнесет россиянам сюрприз
12:51
Глызин признался в алкоголизме вслед за Осиным
12:45
Москву накроют тропические ливни и жара
12:43
Источник неприятного запаха найден в районе Балашихи
12:41
Убийца спрятал тело жертвы с помощью детской коляски
12:33
Макаревич о посмертной славе и экскрементах
12:20
Телефонных террористов будут сажать на 10 лет
12:19
Родные выбрали необычное место для похорон Хворостовского
12:16
Названа причина особого отношения Трампа к Путину
12:15
Истории о России рассказывают на натуральном шелке
12:03
Вернувшаяся с работы женщина нашла мертвыми семью и кота
11:55
Оскандалившаяся Началова озадачила народ странным видео
11:43
МРОТ станет равным прожиточному минимуму
11:42
Улюкаева признали виновным
11:38
Пресняков о сыне: Никита совершил страшную ошибку
11:35
Трамп занялся продажей российских дач
11:20
Родственники разыскивают наследство Зельдина
11:15
В Химках поймали владельца наркопритона
10:51
Россияне похвастались кортиками после искрометной шутки Путина
10:48
Ведущая Дана Борисова сильно изменилась
10:42
Поклонница подарила исхудавшему Улюкаеву белые розы
10:40
Главные события Москвы с 15 по 21 декабря
10:26
Назначена дата выборов президента России
10:21
Мстительная любовница отрезала парню мужское достоинство
10:18
Поступок Пелагеи возмутил зрителей "Голоса"
10:08
На заседании по делу Улюкаева подрались журналисты
09:54
В Промсвязьбанке назначили временную администрацию
09:52
Актрисы устроили "черный" заговор" для "Золотого глобуса"
09:48
В Ижевске родился белый медвежонок
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Поплавская врезала перебравшей Бузовой
Дочь нанесла сокрушительный удар отравившейся Дане Борисовой
Набожная Пугачева сильно изменилась
Дотошная Пугачева подпортила россиянам праздник
Цымбалюк-Романовская похорошела и помолодела после развода
Кабаева пришла к Винер в королевском платье
Шоу-бизнес

Лещенко отчитал Галкина за беспардонность

Лев Лещенко Фото: GLOBAL LOOK press/Anatoly Lomohov
В студии программы "Сегодня вечером" едва не произошел скандал. Ведущий Максим Галкин решил спародировать своего гостя Льва Лещенко, чем не на шутку обидел певца.
прочитано 3678 раз

Эфир программы был посвящен творчеству Александры Пахмутовой и Николая Добронравова. В студии собрались друзья и коллеги легендарной творческой пары, в том числе народный артист России Лев Лещенко.

ПО ТЕМЕ

Набожная Пугачева сильно изменилась

Пышногрудая Кошкина рассказала о соблазнении Галкина

Садальский обратился к Эрнсту из-за "мартышки" Галкина

 Максим Александрович Галкин

Максим Александрович Галкин Юморист

Он спел песню, после чего рассказал несколько историй о своих товарищах. Лещенко улыбался и вел себя очень дружелюбно. В какой-то момент ведущий программы Максим Галкин решил передразнить певца и заговорил с Лещенко его же голосом. Пародия вышла практически идеальной.

Но Лев Валерьянович шутку не оценил. "Если бы я знал, что ты будешь меня пародировать, я бы не пришел", – заявил он.

Галкин тут же смутился и опустил глаза. "Потому что имей ввиду, у меня по сценречи в ГИТИСе была пятерка настоящая. Это тебе в пику", – продолжил Лещенко. После чего произнес с невероятной скоростью скороговорку "была у лары…". "А ты так можешь?" – вернул шпильку Галкину артист.

В ответ Максим лишь отшутился. "Вы меня просто унизили, Лев Валерьянович", – сказал он. Лещенко не стал реагировать на реплику ведущего, а просто продолжил свой рассказ о главных героях программы.  Конфликт на этом был исчерпан.

Автор: Алёна Нестерова16 декабря 2017, 19:22
ФОТОРЕПОРТАЖ

Шикарная жизнь скромника Галкина

567

комментарии

Политика

МИД поставил на место зарвавшихся американцев
Обнаружена тайная связь Порошенко с Януковичем
Названа причина особого отношения Трампа к Путину
Запад начал информационную войну против крымчан

Шоу-бизнес

Лещенко отчитал Галкина за беспардонность
Дотошная Пугачева подпортила россиянам праздник
Бузова испортила Тарасову медовый месяц
Пьяный ведущий укусил актера Александра Мохова

Проишествия

Мстительная любовница отрезала парню мужское достоинство
Жуткое убийство женщины в метро попало на видео
Герой 11 сентября свел счеты с жизнью
Порнозвезду нашли мертвой после странного поста в Instagram

Lifestyle

Гафту провели вскрытие
Родственники разыскивают наследство Зельдина
Актрисы устроили "черный" заговор" для "Золотого глобуса"
"Нелюбовь" Звягинцева одержала первую победу на "Оскаре"
Шоу-бизнес

Больная раком участница "Дома-2" пожаловалась на адские муки

Степунина рассказала в Instagram, как проходит лечение
Шоу-бизнес

Малахов опять щелкнул по носу Первый канал

Телеведущий Андрей Малахов запускает новое шоу на канале "Россия-1"
Шоу-бизнес

Татьяна Зайцева об умершем сыне: Алеша где-то далеко работает

Исполнительница все еще не может поверить в произошедшее
Шоу-бизнес

Бузова проболталась о постыдном прошлом

Певица огорошила своих поклонников признанием

Гороскоп

Совет на выходные
Борисова потеряла ребенка после наркоманского срыва
Астрологический прогноз с 11 по 17 декабря
Совет на выходные

Фоторепортажи

Ведущая Дана Борисова сильно изменилась
Самые переоцененные актеры
Изысканные Рудковская и Гагарина блеснули на вручении премии
Что случилось с волосами Дробыша и его жены

Спорт

Влиятельный журналист назвал Губерниева своим любовником
На награждении сноубордистов перепутали гимн России
Крюков назвал Олимпиаду унижением
Выплаты россиянам за победы на Играх-2018 вызвали скандал

Регионы

Ревнивец-палач сжалился над женой перед попыткой отрубить руки
Безумные регионы: бухгалтер прятала в диване 600 миллионов рублей
Вернувшаяся с работы женщина нашла мертвыми семью и кота
Неожиданный поворот в "деле об отрубленных руках"
© 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru