Лещенко отчитал Галкина за беспардонность

В студии программы "Сегодня вечером" едва не произошел скандал. Ведущий Максим Галкин решил спародировать своего гостя Льва Лещенко, чем не на шутку обидел певца.



Эфир программы был посвящен творчеству Александры Пахмутовой и Николая Добронравова. В студии собрались друзья и коллеги легендарной творческой пары, в том числе народный артист России Лев Лещенко.

Он спел песню, после чего рассказал несколько историй о своих товарищах. Лещенко улыбался и вел себя очень дружелюбно. В какой-то момент ведущий программы Максим Галкин решил передразнить певца и заговорил с Лещенко его же голосом. Пародия вышла практически идеальной.

Но Лев Валерьянович шутку не оценил. "Если бы я знал, что ты будешь меня пародировать, я бы не пришел", – заявил он.

Галкин тут же смутился и опустил глаза. "Потому что имей ввиду, у меня по сценречи в ГИТИСе была пятерка настоящая. Это тебе в пику", – продолжил Лещенко. После чего произнес с невероятной скоростью скороговорку "была у лары…". "А ты так можешь?" – вернул шпильку Галкину артист.

В ответ Максим лишь отшутился. "Вы меня просто унизили, Лев Валерьянович", – сказал он. Лещенко не стал реагировать на реплику ведущего, а просто продолжил свой рассказ о главных героях программы. Конфликт на этом был исчерпан.