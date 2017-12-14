Набожная Пугачева сильно изменилась

Появились слухи, что Алла Пугачева в этом году в "Новогодних огоньках" принимать участия не будет. В этой связи член экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ при Госдуме Вадим Манукян поделился с Dni.ru своими мыслями относительно ситуации с примадонной.

"Судя по той информации, которая поступает из разных источников, Алла Борисовна Пугачева в этом году в "Новогодних огоньках" принимать участия не будет. Считаю это решение мудрым, достойным Народной артистки СССР, именно в свете сложившейся в январе этого года скандальной ситуации. Для меня очевидно, что она стала ближе к Богу, обвенчалась, ее все больше интересуют именно ее дети и в меньшей мере тусовка в шоу-бизнесе", – заявил эксперт.

Специально для Dni.ru Манукян подробно рассказал о том, кто и как вел себя в окружении певицы после того, как в начале 2017 года он организовал сбор подписей под петицией против засилья одних и тех же лиц на эстраде. Ведь отдельным пунктом в жалобе была критика в адрес Пугачевой, которая якобы заполонила собой едва ли не все праздничные программы.

Самый преданный мужчина



В номинации "Самый преданный мужчина" победил Филипп Киркоров. Именно он, даже не разобравшись в ситуации, первым пошел в атаку отстаивать честь любимой женщины. Это было с его стороны сильным шагом и даже если Алла Борисовна в последнее время от него отстранилась и говорит о венчании с ним, как о своей ошибке, и все же именно он всегда первым встанет на ее защиту.

Самый преданный друг



В номинации "Самый преданный друг" победил Игорь Николаев. Именно он запустил флешмоб в защиту певицы, другие артисты его поддержали. Друг познается в беде. Игорь в этом плане повел себя как настоящий друг.

Самый главный разруливальщик



В номинации "Самый главный разруливальщик" победила Юлия Проскурякова, супруга Игоря Николаева. В то время, когда ее муж встал на защиту певицы, Юлия в это же время пыталась объективно докопаться во всей этой истории с моим обращением. В беседе со мной, которая происходила в рамках публичной переписки она высказалась о том, что артисты просто испугались того, что речь идет о ситуации, когда у них могут отобрать эфиры. Я сразу же заверил ее, что мое обращение совсем о другом и показал оригинал обращения. На следующий день артисты, как я понимаю, ознакомились с его сутью, судя по тому, что они начали цитировать обращение и накал страстей постепенно начал сходить на нет.

Самый главный миротворец



В номинации "Самый главный миротворец" победил Андрей Малахов. Именно его издание опубликовало мое открытое письмо Пугачевой, в котором я постарался разъяснить ей всю суть ситуации вокруг моего обращения к руководителям федеральных каналов. Алла Борисовна мое письмо приняла, прочитала и опубликовала в своих соцсетях.

Самый преданный глава телеканала



В номинации "Самый преданный глава телеканала" победил Константин Эрнст. Именно его канал предложил поучаствовать в этом "Новогоднем огоньке" Алле Борисовне и именно он вступился за Пугачеву перед телезрителями. Впоследствии он объявил о всенародном интернет-голосовании, которого я добивался и в этом рейтинге Алла Борисовна заняла 10 место.

Самый объективный коллега



В номинации "Самый объективный коллега" победил Максим Фадеев. Он первым выступил против существующего формата "Новогодних огоньков" и изначально поддержал суть моего обращения о необходимости их изменения. Но увидев куда начал развиваться резонанс он сразу же подчеркнул, что никогда не поддержит любые инициативы против Пугачевой. Вместе с тем, от участия в "Новогоднем огоньке" на "Первом" Фадеев отказался, также как и ответил отказом на участие своих исполнителей в нем.Кстати, он зрителям обещал "Альтернативный огонек", посмотрим каким он получится.

Самый интеллигентный муж



В номинации "Самый интеллигентный муж" победил Максим Галкин. В эту историю он решил не ввязываться, обмолвившись лишь одной фразой, дескать ищите новые лица. Полагаю, что у него достаточно воспитания для того, чтобы в подобных историях оставаться над схваткой. С его стороны это было очень мудро, я для себя в новогодней истории именно Максима могу выделить как человека, который правильно ведет себя в скандальной ситуации, чтобы она в итоге как можно быстрее закончилась.

Самый неосведомленный коллега



В номинации "Самый неосведомленный коллега" победил Геннадий Хазанов. Будучи на приеме в Кремле Хазанов в ответе на вопросжурналистов о том, что люди просят отправить Пугачеву на покой он не разобравшись в вопросе абсолютно безосновательно ответил, что это все срежиссировано.

Самый креативный коллега



В номинации "Самый креативный коллега" победил Лев Лещенко. Узнав о том, что люди призывают изменить "Новогодний огонек" Лев Валерьянович призвал критиков вместе с ним делать новую программу на ТВ. Правда в итоге дальше призывов эта тема никуда не ушла. Остается только наблюдать.

Самый преданный критик



В номинации "Самый преданный критик" победил Сергей Соседов. Более преданного поклонника творчества Аллы Пугачевой из телекритиков мне кажется трудно найти. Но даже он удивился тому факту, что в новогоднем эфире Алла Борисовна спела песню про "Копеечку". Его этот факт возмутил мне кажется больше всех. Именно эта песня для многих поклонников певицы стала шоком и во многом это выступление на "Новогоднем огоньке" подогрело всю эту ситуацию с моим обращением.

Самый преданный забытый



В номинации "Самый преданный забытый" победил Игорь Наджиев. Этот певец несмотря на то, что о нем практически полностью забыло телевидение в силу ряда не озвучиваемых причин, не озлобился. Он относится с большим уважением к Алле Борисовне и всякий раз в своих интервью это подчеркивает. Его христианская смиренность, а он крещен в православной вере, меня действительно восхищает.