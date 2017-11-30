Пышногрудая Кошкина оказалась крестницей Галкина

Корреспондент Dni.Ru восхитился самой фактурной ведущей Первого канала. И узнал любопытные подробности ее биографии.

Яна, вся страна сходит с ума от Вашего роскошного бюста. В программе "Короли фанеры", которая сегодня идет на Первом канале, оператор часто показывает грудь крупным планом. Она там словно самостоятельный персонаж!

Это только на экране. В рамках шоу мой сценический образ смотрится органично. А в обычной жизни я почти не ношу декольте, стараюсь все видное прикрывать. Даже летом я одеваюсь так, чтобы особенно никого не провоцировать, не возбуждать, не привлекать внимание. Даже косметикой почти не пользуюсь. Когда на улице ко мне подходят мужчины со странным вопросом: "Это вы?" Я отвечаю: "Нет, не я". Многие из них удивляются, поскольку из-за увеличивающей на десять килограммов камеры иначе меня представляют.

Но грудь-то у вас и без увеличения камерой роскошная!

Комплексов из-за размера у меня точно никогда не было. Они могут возникнуть только у тех, у кого груди нет. А если уж выросла, то надо этим гордиться. Поверьте на слово, грудь у меня красивая. Хотя есть женщин, у которых грудь еще более заметная, нежели у меня.

Но она у Вас своя, а не сделанная, как сегодня модно, хирургом?

Конечно, моя, не ваша же!

А вообще, во сколько лет Вы поняли, что мужчины на вас обращают внимание?

В детстве я не отличалась какой-то яркой внешностью. Но лет в 16, после того, как закончила первый курс театральной академии, поняла, что-то произошло. Мужчины резко стали одаривать меня знаками внимания, я поняла, что симпатична им. Но вот понравиться мне очень сложно – у меня завышенные требования к противоположному полу. Но они часто подходят на улицах, пытаются знакомиться, реагируют на меня с интересом!

Кошкиной вы были с детства или это актерский псевдоним?

Если бы моя мама не встретила папу, то я могла быть Гончаровой. Но в итоге стала Кошкиной, чему очень рада. Мне кажется, мне эта фамилия очень подходит.

А как Яна Кошкина попала в кино?

Моя бабушка всегда мечтала быть актрисой, а я эти планы осуществила (смеется). Мои родители не имеют никакого отношения к искусству – папа всю жизнь был водолазом, а мама работала тренером по художественной гимнастике и легкой атлетике. И я до 14 лет я серьезно занималась спортом. Но однажды, хотя я не имела никакого отношения к кино, за компанию с подружкой пошла на кастинг. Он длился очень долго, но в итоге меня утвердили и я сыграла в одном молодежном питерском сериале про школьников. После этого было принято решение поступать в театральную академию.

Потом у Вас было два десятка эпизодических ролей. Но популярность, как я понимаю, принесла вам роль глуповатой сотрудницы спа-салона Снежаны в комедийном многосерийном фильме "ЧОП". А для того, чтобы попасть на Первый канал, пришлось с кем-то переспать?

Что вы! Мне позвонил агент и сказал, что один проект ищет соведущую, и не хочу ли, мол, я приехать на пробы. Я не знал ни названия передачи, ни канал, где она будет выходить, но в "Останкино" приехала. На эту роль пробовались 150 девушек, но через пару дней позвонили именно мне и предложили приехать на съемки. Оказалось, что это авторское шоу Галкина "МаксимМаксим". Я снялась в одном выпуске и он вышел в эфир. Это чистая импровизация, потому что не было никакого сценария. А с Максимом я познакомилась за несколько минут до команды режиссера: "Мотор идет!"

Вы его соблазнили?

Нет, у меня не стояло такой цели (смеется). Для меня важнее было найти с ним общий язык, оказаться с ним на одной волне. Вообще, Максим потрясающий человек, с огромным чувством юмора. Я всем говорю, что считаю его своей крестной мамой. Просто благодаря ему я и попала на Первый канал.

Мамой?

Ну, в шутку! Вроде как я его крестница (смеется).