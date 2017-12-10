Садальский обратился к Эрнсту из-за "мартышки" Галкина

Знаменитый актер Станислав Садальский обрушился с критикой на ведущих передачи "Сегодня вечером" на Первом канале. Артист сравнил Максима Галкина и Юлию Меньшову с мартышками.

Скандал разгорелся в социальной сети Instagram. "Посмотрел "В субботу вечером" на Первом. И что? Дилетант разговаривает с дилетантом. Пустой и еще пустее", – подписал Садальский один из последних снимков на своей странице.

По мнению актера, на место Галкина и Меньшовой стоит пригласить кого-то другом. Сам Садальский отказался выставлять свою кандидатуру. "Константин Львович, ну, не можете это не увидеть, что две абсолютные красующиеся друг перед другом мартышки по определению не могут вести эту программу", – заключил он.

Артист спросил у подписчиков, кого бы они хотели видеть на должности ведущих в программе "Сегодня вечером". Мнения пользователей социальной сети разделились. "Юрий Дудь", – предлагает кандидатуру один из комментаторов. "Дарья Спиридонова", – пишет другой. "Остались еще те, кто смотрит ящик?" – с недоумением вопрошает третий.

Публикация от Станислав Садальский (@stassadal) Дек 10 2017 в 12:19 PST

Примечательно, что многие поддержали волну критики в адрес Галкина и Меньшовой. "После того, как эту передачу перестал вести Малахов, я не смотрю ее", – пишет пользователь. "Первому нужна перезагрузка, это точно", – уверен участник беседы. "Да, тандем у них не получается. Нет ни какой совместимости", – заявляет комментатор.