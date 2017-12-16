Дотошная Пугачева подпортила россиянам праздник

Раскрыта самая востребованная артистка на новогодних корпоративах. Больше других россияне хотят видеть на своем празднике Светлану Лободу. Конкуренцию ей могла бы составить Алла Пугачева, но Примадонна сама отказалась от всех поступивших приглашений.

"Нет большого секрета в том, что самая популярная певица сейчас – Светлана Лобода. Она собрала на всех музыкальных церемониях главные награды, попала во все итоговые топы музыкальных сервисов, как одна из самых прослушиваемых артисток", – пояснил ведущий Александр Белов.

По его словам, народ хочет отдохнуть душой и потанцевать. "И получает все это на "лободиных песнях". "Твои глаза", "Случайная", "К черту любовь" и другие хиты востребованы на большинстве корпоративных праздников", – считает Белов.



Также ведущий рассказал, что помимо Лободы сейчас популярны Леонид Агутин, Григорий Лепс и "Ленинград", но последний коллектив стоит для многих слишком дорого, передает "Комсомольская правда". "Со всеми райдерами она может обойтись заказчику в 10 миллионов рублей, если не больше", – отметил Александр.

Из новичков на новогодние вечеринки позвали Макса Барских и группу "Грибы". "Макс Барских начинал с 5-6 тысяч евро за выступление, а в этом году он уже берет 50 тысяч евро", – заявил прокатчик Олег Смирнов.

По словам Олега Смирнова, две самые любимые россиянами певицы София Ротару и Алла Пугачева – всегда желанны на праздниках. "София Михайловна планирует четыре раза приехать в нашу стану на новогодние корпоративы", – сообщил Смирнов.

Публикация от ALLA PUGACHEVA (@alla_orfey) Июл 16 2017 в 9:16 PDT

В свою очередь Примадонна огорчила даже самых обеспеченных своих поклонников. Пугачевой поступило много предложений, но певица не приняла ни одно из них, подпортив новогоднее настроение заказчикам.

"Алле Борисовне поступают хорошие предложения. Но Пугачева пока еще не согласилось ни на одно: она все внимательно изучает, узнает детали: у кого петь, где петь, и отказывает", – пояснил Смирнов.