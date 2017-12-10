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Солнцев спровоцировал расстроенную Пугачеву

Алла Пугачева. Фото: Global Look Press/Komsomolskaya Pravda
Бывший участник шоу "Дом-2" Рустам Солнцев ввязался в скандал в новогодними программами. Он сделал провокационное заявление и позвал Аллу Пугачеву спеть на этом мероприятии.
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Шоумен заступился за Пугачеву, против участие которой в подобных передачах было создано несколько петиций. "Некоторые типы возомнили себя мессиями и решили, что должны избавить русский народ от Аллы Пугачевой. Но сейчас речь не об этих пузанах и неудачниках", – начал он.

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Солнцев решил напрямую обратиться к Примадонне. "Родненькая, ну что ты так расстроилась? Что это вообще такое? Твоя помощница заявила, что ты не будешь петь в новогодних "огоньках", – сокрушается он. Шоумен начал практически провоцировать Пугачеву, призывая выступить назло недоброжелателям.

"Ее страна не один десяток слушает, сколько поколений на ее песнях выросло, а тут слова какого-то Манукяна ее задели. Где Манукян и где Пугачева?!" – выразил свое мнение Солнцев. Он считает, что теперь Пугачева должна из принципа спеть в Новый год на всех каналах, чтобы никому и в голову не пришло писать подобные петиции, передает "Стархит".

Напомним, ранее появилось сообщение, что обиженная Пугачева не будет петь для россиян в новогодних программах. По некоторым данным, ее очень расстроило то, что многие поддержали петицию против нее.

Автор: Евгений Мышко10 декабря 2017, 17:02
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