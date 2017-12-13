Орбакайте стала копией Пугачевой

Поклонники не узнали популярную певицу Кристину Орбакайте. Фанаты пришли к выводу, что для съемок нового клипа исполнительница примерила образ своей матери Аллы Пугачевой.

На своей официальной страничке в социальной сети Instagram Кристина Орбакайте опубликовала новое видео. "Снимаем #клип на песню #Фарс", – коротко сообщила популярная исполнительница. В ролике Кристина, облаченная в короткое черное мешковатое платье-пиджак и высокие сапоги-ботфорты, клюшкой для гольфа разбивает бокалы. Образ завершила копна светлых длинных волос.

Многочисленные подписчики, оценив публикацию, пришли к выводу, что в таком образе Орбакайте как две капли воды похожа на свою именитую мать Аллу Пугачеву. "ой. я вначале подумала что это пугачева)))) так похожи (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Даже не узнала", "На Аллу Борисовну похожа", "Вы здесь на свою маму похожи, Кристина.☺", "Копия Аллы!", "Очень вы здесь на мать похожи", "Очень на Пугачеву похожа", "Да, здесь Кристина копия мамы. Просто СУПЕР!!!" – высказали свое мнение поклонники.

Публикация от KRISTINA ORBAKAITE (@orbakaite_k) Дек 12 2017 в 11:25 PST

Ранее Орбакайте преобразила свое жилище. Квартира на Тверской улице в центре Москвы досталась Алле Пугачевой еще в 1970-х. Именно тут были написаны ее главные хиты. Кроме того, в этих стенах выросла дочь Аллы Кристина Орбакайте. Именно она теперь распоряжается этим жильем. Певица решила полностью изменить квартиру, чтобы она соответствовала всем ее требованиям.

Певица доверилась профессионалам, однако все равно принимала участие в создании внешнего облика жилища – давала советы по оформлению и выбирала цвет стен. Результат приятно удивил Кристину Орбакайте. Певица призналась, что не ожидала "подобного". Она высказала уверенность, что ремонт по достоинству оценит и ее мама.

