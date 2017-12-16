Бузова проболталась о постыдном прошлом

Ольга Бузова приняла участие в проекте блогера Дмитрия Портнягина, который смог вывести телезвезду на откровенный разговор. Певица огорошила своих поклонников признанием.

"Мы провели крутой день. Это настоящий мужчина, который при встрече подарил цветы. Бизнесмен, популярный блогер и просто приятный собеседник, который меняет жизни людей", – поделилась впечатлением от встречи с Портнягиным Бузова.

Небольшой ролик, составленный из фрагментов беседы с Дмитрием Ольга разместила на своей странице в социальной сети Instagram. В коротком видео основной упор делался на трудном прошлом новоиспеченной певицы.

"Я подметала полы, мыла. Чтобы хоть какую-то копеечку заработать", – сказала Бузова в интервью блогеру.

При этом где именно работала уборщицей Оля предпочла не сообщать. Поклонников новая информация из биографии их любимицы разделила на два лагеря. Одни похвалили певицу за трудолюбие и откровенность: "Оля, ты молодец", "Какой талантливый человек, она действительно добивалась всего сама, люди как можно оскорблять такого человека?Оля– это само совершенство".

Публикация от Ольга Бузова (@buzova86) Дек 15 2017 в 10:19 PST

Другие же приняли откровения буровой с сарказмом: "Ну, теперь понятно за что ее в "Дом-2" взяли", "Интересно, когда ты успела мыть полы, если с 17 лет в "Доме-2" находишься на полном обеспечении, загнула про полы конечно".