Бузова проболталась о постыдном прошлом
"Мы провели крутой день. Это настоящий мужчина, который при встрече подарил цветы. Бизнесмен, популярный блогер и просто приятный собеседник, который меняет жизни людей", – поделилась впечатлением от встречи с Портнягиным Бузова.
Небольшой ролик, составленный из фрагментов беседы с Дмитрием Ольга разместила на своей странице в социальной сети Instagram. В коротком видео основной упор делался на трудном прошлом новоиспеченной певицы.
"Я подметала полы, мыла. Чтобы хоть какую-то копеечку заработать", – сказала Бузова в интервью блогеру.
При этом где именно работала уборщицей Оля предпочла не сообщать. Поклонников новая информация из биографии их любимицы разделила на два лагеря. Одни похвалили певицу за трудолюбие и откровенность: "Оля, ты молодец", "Какой талантливый человек, она действительно добивалась всего сама, люди как можно оскорблять такого человека?Оля– это само совершенство".
Другие же приняли откровения буровой с сарказмом: "Ну, теперь понятно за что ее в "Дом-2" взяли", "Интересно, когда ты успела мыть полы, если с 17 лет в "Доме-2" находишься на полном обеспечении, загнула про полы конечно".
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