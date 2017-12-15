Поплавская врезала перебравшей Бузовой

Актриса Яна Поплавская раскритиковала телеведущую Ольгу Бузову. Дискуссия разгорелась в Facebook.

Личная страница члена экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ при Госдуме Вадима Манукяна в социальной сети превратилась в настоящую площадку для дискуссий. После того, как он запостил у себя фрагмент выпуска передачи "Вечерний Ургант" с Ольгой Бузовой в роли гостя, страница Манукяна превратилась в площадку для критики звезды "Дома-2".

В комментариях к посту Вадима отметилась известная актриса Яна Поплавская. Она вступила в диалог со своим коллегой – актером Василием Мищенкою. Последний признался, что не знает, кто такая Ольга Бузова. Мищенко высказал предположение, что и обычные россияне не имеют представления о деятельности скандальной ведущей.

"Мой дорогой, в том то и ужас, что ее знают от кольцевой и до Курил...(( Я не знаю , как ....б это случилось (Здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены. Примечание редакции)", – поспешила разрушить его радужные иллюзии Поплавская. "Ужас", – отреагировал Мищенко.

После этого артист, видимо, ознакомился с богатой на скандалы биографией Бузовой, и начал публично возмущаться: "Так и с этой "дамой"?? Зачем её эфирят?? Для чего из мухи слона лепить? Если "звезды " зажигают значит это кому-то нужно??? И чего удивляться ..". Кроме того, Мищенко сравнил Бузову с художником-акционистом Петром Павленским и телеведущей Ксенией Собчак.

"Что это??? К ней такое же отношение к тому ***** который на площади яйца себе приколотил?? Здесь ему все с рук сходило , все кричали не трогайте большого художника-гения.. И чего удивляться ..Вчера одну в лужу посадил президент... у которой программа "Против всех"... Бледно выглядела.. Пыль...Ветер сметает пыль.... и следа не останется...", – заявил Василий Мищенко.

В видеофрагменте, размещенном Манукяном, Ольга Бузова сравнивает себя с Владимиром Путиным. Некоторые пользователи посчитали, что такое сравнение для Бузовой – явный перебор.