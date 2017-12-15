Выскочка с Украины покончила с Бузовой

Украинская певица Стефания Артеменко, только 14 декабря выпустившая первый сингл, уже обогнала в чартах Ольгу Бузову. STEFF-A возглавила список самых популярных русскоязычных артистов в iTunes.

Таким образом с гегемонией Ольги Бузовой на музыкальном олимпе было покончено. Композиция "Среди миллионов глаз" не оставила от лидерства скандальной телеведущей и следа. Бузову сместила с вершины 28-летняя уроженка маленького городка Смела в Черкасской области. Кроме возраста и происхождения, о девушке известно немногое. Life.ru сообщает, что певица в одиночку воспитывает сына, а в прошлом году выступала в караоке-барах Киева и Москвы.

Отметим, что для Ольги это может быть серьезным ударом. Утром 15 декабря она опубликовала на своей официальной странице обращение к подписчикам, связанное со своей новой песней Wi-Fi. "Именно этой песней я захотела завершить 2017 год, который был для меня эмоционально очень сложным! И проснувшись утром, увидела, что трек #WiFi уже на первом месте в itunes1⃣1⃣1⃣ это что-то невероятное! Спасибо каждому из Вас за колоссальную поддержку, которую Вы мне #моилюди дарите каждый день, час, минуту и секунду ❤❤❤ (Здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены. Примечание редакции)", – благодарила подписчиков начинающая певица.

Публикация от Ольга Бузова (@buzova86) Дек 15 2017 в 12:18 PST

В следующей публикации, выложенной уже вечером, Бузова еще раз заостряет внимание подписчиков на успехах своей композиции. "Я счастлива 🤗 Трек #WiFi меньше, чем за час, встал на первое место в #iTunes сразу в нескольких странах 💣: #1 Russia #1 Belarus #1 Kazakhstan #1 Ukraine. Спасибо, что вы со мной🙏🏻 это наша общая победа 💪🏻", – писала певица, еще не подозревая о своем поражении.