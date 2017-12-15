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Май Абрикосов из "Дома-2" объяснил провал Бузовой на Первом канале

Ольга Бузова. Фото: Феликс Грозданов/Dni.Ru
Бывший участник скандально известного реалити-шоу "Дом-2" Май Абрикосов проанализировал, почему новый проект Ольги Бузовой с треском провалился. По мнению звезды телестройки, "Бабьему бунту" не хватило яда, провокации и даже шпионажа.
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На своем официальном сайте Май Абрикосов (настоящее имя Роман Тертишный) опубликовал свежий пост. В нем звезда "Дома-2" проанализировала провал нового ток-шоу Первого канала "Бабий бунт", ведущими которого являются Юлия Барановская, Софико Шеварднадзе, Алена Абитаева, Татьяна Васильева и Ольга Бузова.

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По мнению Тертишного, отчасти вина за низкие рейтинги лежит на самих ведущих. Якобы они напоминали персонажей басни Ивана Крылова "Лебедь, щука и рак". Дескать, в действиях Бузовой и компании прослеживалась "разобщенность". "Девушек подобрали по типажам, и должен был вырисоваться коллектив, но мы видим пятерых отдельных ведущих. Они абсолютно не взаимодействуют меж собой, как масло и вода", – написал Тертишный.

Роман высказал мысль, что ведущие слишком буквально поняли название программы – "Бабий бунт", поэтому в шоу было много "шума и противоречия". Однако, размышляет Тертишный, девушкам не хватило и других компонентов. "Это еще и организация, тактика, коварство, иногда яд, шпионаж, ночные рейды, диверсии, подкоп, поджог, троянский конь, провокация, подкуп и т.д. К моему великому разочарованию, шоу лишено всего вышеперечисленного. Используется одна поведенческая краска, которая утомила еще в первый же выпуск", – высказал мнение Роман. А еще  он раскритиковал рекламу шоу, выполненную в советском стиле.

Тертишный прокомментировал информацию о закрытии ток-шоу. Он отметил, что прежде все же стоило бы спасти передачу посредством замены ведущих. "Все равно терять уже нечего", – коротко объяснил Роман. Звезда "Дома-2" призналась, что привлекало в шоу наличие интересных гостей. Однако даже они не смогли спасти программу. Опять же, из-за ведущих. "Гостям высказаться не дают, перебивают, затыкают. А однажды я видел выпуск, в котором вообще с гостем разговаривали отвратительно, пользуясь своим положением, унижали его человеческое достоинство", – рассказал Тертишный.

Роман высказался и об Ольге Бузовой, которую знает со времен их участия на телепроекте "Дом-2". Он отметил излишнюю эмоциональность поющей ведущей. "Ольга болезненно воспринимает критику. В юном возрасте слезы выглядели более естественно и романтично, оправданием служила неопытность. А сейчас рыдания на публике больше походят на истерию. Правда, у Ольги многое получается. Дам ей такую рекомендацию: лучше взявшись за одно, выполнить на 100%, чем хвататься за все подряд, но выполнять только урывками. Можно хотеть всего, но нужно еще это уметь", – рассудил Роман.

Впрочем, Тертишный высказал мнение, что Бузова как могла "вытягивала" шоу. "Мне кажется, Ольга со своей стороны приложила максимум усилий, просто шоу не ее формат. И нет причин ругать Бузову, ведь у каждого свой потолок", – заключил экс-участник телестройки, отметив, что в роль ведущей реалити-шоу "Дом-2" Ольга вписывается "гармонично".

Автор: Наталья Аряева15 декабря 2017, 08:50
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