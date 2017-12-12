Бузова подставила Первый канал

После известия о закрытии программы "Бабий Бунт" на руководство Первого канала обрушился шквал критики. Общественность недоумевает, как можно было не просчитать провал проекта Ольги Бузовой.

"Сегодня услышал, что шоу "Бабий Бунт" официально "Первый канал" закрыл, дескать хайп Бузовой им не понравился. А когда ее приглашали ведущей на первую кнопку о чем думало его руководство? Или Ольга Бузова это кот в мешке, о котором до этого никто не слышал?", – заявил в эксклюзивном комментарии Вадим Манукян, член экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ при Государственной Думе РФ

"Все это говорит прежде всего о не профессионализме нынешней команды "Первого канала". Раньше у меня были сомнения только насчет гостей их шоу, а теперь они уже и ведущих подбирать разучились. И это главный канал страны? Чудеса...", – недоумевает эксперт.

Напомним, ранее Dni.Ru сообщали, что программу "Бабий бунт" в скором времени уберут из сетки вещания Первого канала. Телевизионщиков не устроили катастрофически низкие рейтинги передачи. Об этом в эксклюзивном комментарии рассказал осведомленный источник в руководстве телеканала.

"Когда российской сборной запретили выступать на Олимпиаде-2018, мы поставили в эфир специальный выпуск политического ток-шоу "Время покажет, поскольку все горячие новости были связаны с этой темой. Цифры телеизмерений выросли в итоге больше, чем в два раза. Так мы поняли, что формат и проблематика "Бабьего бунта" зрителям не интересен. Передачи больше не будет", – рассказал анонимный источник.

Отметим, что информация о закрытии передачи появлялась и ранее. Так, еще 6 декабря Dni.Ru сообщали, что "Бабий бунт" исчез из сетки вещания Первого канала. Вместо очередного выпуска "женского ответа "Прожекторперисхитон" зрителям пришлось посмотреть "Время покажет". Причины, по которым происходят такие перестановки, представители телешоу не сообщили, сославшись на не зависящие от них обстоятельства.