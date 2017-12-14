После позора на Первом канале Бузову гонят из "Дома-2"

После скандального провала на Первом канале на Ольгу Бузову накинулись с удвоенной агрессией, причем на сей раз поклонники реалити-шоу "Дом-2". По их мнению, поющей ведущей пора оставить телепроект и заняться чем-нибудь другим.

Многочисленные аккаунты в различных социальных сетях, посвященные скандально известному телепроекту "Дом-2", с бешеной скоростью полнятся новыми критическими отзывами об Ольге Бузовой и прочих ведущих шоу. В частности, зрители недовольны их количеством и постоянным кастингом все новых лиц на эту должность. Люди дали понять, что этот отбор их уже порядком утомил.

По мнению публики, у "Дома-2" должно быть максимум двое ведущих – мужчина и женщина. Судя по количеству комментариев, большинство придерживается мнения, что на проекте должны остаться в этом качестве Ксения Бородина и Влад Кадони.

Отдельно досталось Ольге Бузовой. Пользователи Сети накинулись на нее, обвинив в лицемерии и принятии несправедливых решений на телепроекте. Якобы Ольга делает все, чтобы лишний раз "пропиариться" и привлечь к себе больше внимания, перетянув "одеяло на себя". Некоторую категорию людей раздражают отношения Бузовой с участником реалити-шоу Романом Гриценко, который предпринимает различные попытки ухаживать за ведущей.

Публикация от Ольга Бузова (@buzova86) Дек 12 2017 в 11:58 PST

Некоторые зрители и вовсе уверены, что Ольге пора покинуть "Дом-2" и заняться чем-нибудь другим. "Оля! Уходи! Пой! Найди мужика! Но не веди Дом-2! (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим.ред.)", "Сколько можно! бузовой пора уйти", "бузовой не место на д-2, иди пой", "бузова пропозорилась на первом , продолжает позориться на доме-2, позорится на сцене... невозможно на нее смотреть уже. заигралась..." – высказались в соцсетях поклонники телешоу.

Ранее Dni.Ru сообщали, что программу "Бабий бунт", одной из ведущих которой являлась Ольга Бузова, в скором времени уберут из сетки вещания Первого канала. Телевизионщиков не устроили катастрофически низкие рейтинги передачи. Об этом в эксклюзивном комментарии рассказал осведомленный источник в руководстве телеканала.

