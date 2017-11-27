Пышногрудую звезду Первого канала грубо унизили

Телезвезду обозвали "трансвеститом". Это грубо и как-то не по-мужски.

Яна Кошкина – одна из самых фактурных медиаперсон Первого канала. Соведущая Павла Прилучного в программе "Короли фанеры" неизменно привлекает мужчин к экранам своей роскошной грудью. Но, оказалось, млеют и восхищаются не все.

В очередном выпуске программы "Кто хочет стать миллионером?" Яна Кошкина играла вместе со знатоком из "Что? Где? Когда?" Андреем Козловым. Дзюдоист, бронзовый призер Игр XXVIII Олимпиады в Афинах Дмитрий Носов в своем Twitter саркастически прокомментировал появление Яны на телеэкране. "Друзья вы не в курсе что за трансвистит какой-то с Козловым у Диброва на передаче сейчас (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)?" – написал спортсмен. А потом добавил: "В Тайланде за своих бы сошла. Хирурги старались – свои только пятки остались".

Помощница Яны Кошкиной возмущена оскорбительными заявлениями политика. "Олимпийский чемпион унижает женщин. В Америке за это засудили бы. При этом он даже не знает, как слово "трансвестит"грамотно пишется. Хочу напомнить Дмитрию про Децла, который подал в суд на Басту за оскорбление в Твиттере. И Баста проиграл! Не намерены и мы оставлять хамство безнаказанным", – заявила представитель телеведущей.

Сама Яна очень переживает из-за такого немужского поступка. И уверяет, что красота, как и звучная фамилия, и пышная грудь – у нее свои, не измененные и не перекроенные.