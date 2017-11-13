У звезды Первого канала выпала грудь на красной дорожке

Огромный бюст и узкое платье стали причиной казуса. Но ведущая не смутилась.

Актриса Яна Кошкина в новом телесезоне вместе с Павлом Прилучным ведет телепроект "Короли фанеры". Поэтому ее появление на красной дорожке "Золотого граммофона" кажется естественным. Во-первых, телеверсию этой престижной награды покажут на Первом канале. Во-вторых, большая часть участвующих в концерте звезд не брезгуют петь под фонограмму.

Яна – счастливая обладательница бюста пятого размера. "Все свое, – улыбается Кошкина. – Не мужчин же! Я своей грудью горжусь. Было бы хуже, если бы у девушки не было груди. Если у тебя все хорошо, как это может мешать?" Поэтому ее часто зовут сниматься в эротических фотосессиях для мужских журналов. А в "Королях фанеры" грудь Кошкиной словно отдельный персонаж – показывают ее очень часто.

Но вот платья ведущая выбирает всегда размера XS. И на красной дорожке "Золотого граммофона" это обстоятельство сыграло с Яной злую шутку. Не успела она появиться на ней, как хлипкие петли лифа не выдержали и порвались, а шикарная грудь вывалилась наружу. К звезде тут же бросились многочисленные фотографы, чтобы помочь застегнуть лиф.

Вообще, "Золотой граммофон" тем и интересен, что звезды готовят для него не только песни, но и платья. Церемония предполагает строгий вечерний дресс-код, и артисты из кожи вон лезут, чтобы поразить и восхитить нарядами. Здесь ценятся глубокие разрезы, откровенные декольте и прозрачные ткани.