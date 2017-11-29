Табакова срочно прооперировали
Операцию провели врачи Первой градской больницы. Теперь медики делают все, чтобы улучшить состояние художественного руководителя МХТ имени Чехова после хирургического вмешательства. Артист по-прежнему подключен к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ), передает РЕН ТВ.
По данным агентства "Интерфакс", Табакову установили трахеостому -искусственное дыхательное горло – трубка, которая помещается в трахею.
Рядом с актером в больнице практически постоянно находится его жена Марина Зудина. Однако артистка воздерживается от комментариев относительно состояния мужа.
При этом сыновья Табакова дают очень противоречивую информацию о здоровье Олега Павловича. Так, младший сын Павел уверял, что актер проходит плановое стоматологическое лечение, в ходе которого потребовалось дополнительное обследование, и поводов для беспокойства нет. В то же время старший наследник актера Антон заявил, что Табаков госпитализирован из-за проблем с легкими.
Актер Олег Табаков перенес экстренную операцию https://t.co/nLSmhhkaqX pic.twitter.com/rdTlrEihnM— РЕН ТВ | Новости (@rentvchannel) 29 ноября 2017 г.
Напомним, 82-летнего артиста доставили в реанимацию 27 ноября. Позже стало известно, что Табаков не может самостоятельно дышать, его подключили к аппарату ИВЛ. Из-за его болезни отменены несколько спектаклей.
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