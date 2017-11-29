Табакова срочно прооперировали

Олег Табаков перенес экстренную операцию. Артист находится в реанимации.

Операцию провели врачи Первой градской больницы. Теперь медики делают все, чтобы улучшить состояние художественного руководителя МХТ имени Чехова после хирургического вмешательства. Артист по-прежнему подключен к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ), передает РЕН ТВ.

По данным агентства "Интерфакс", Табакову установили трахеостому -искусственное дыхательное горло – трубка, которая помещается в трахею.

Рядом с актером в больнице практически постоянно находится его жена Марина Зудина. Однако артистка воздерживается от комментариев относительно состояния мужа.

При этом сыновья Табакова дают очень противоречивую информацию о здоровье Олега Павловича. Так, младший сын Павел уверял, что актер проходит плановое стоматологическое лечение, в ходе которого потребовалось дополнительное обследование, и поводов для беспокойства нет. В то же время старший наследник актера Антон заявил, что Табаков госпитализирован из-за проблем с легкими.

Напомним, 82-летнего артиста доставили в реанимацию 27 ноября. Позже стало известно, что Табаков не может самостоятельно дышать, его подключили к аппарату ИВЛ. Из-за его болезни отменены несколько спектаклей.

