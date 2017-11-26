Цымбалюк-Романовская вычистила банковский счет Джигарханяна

В программе "Новые русские сенсации" на НТВ был опубликован сенсационный документ. Выписка с личного банковского счета Армена Джигарханяна свидетельствует, что его молодая жена Виталина Цымбалюк-Романовская сняла оттуда все деньги еще до начала скандала.

В распоряжении журналистов НТВ оказалась выписка с личного банковского счета Армена Джигарханяна. Судя по документу, артист скопил неплохую сумму – свыше четырех миллионов рублей.

Однако 10 октября Виталина Цымбалюк-Романовская по доверенности сняла оттуда абсолютно все деньги, рассказали в "Новых русских сенсациях". Примечательно, что о пропаже мужа она заявила лишь спустя пять дней.

О том, что Армен Джигарханян стал жертвой профессиональной аферистки, предположила и его бывшая жена. "Я не знаю, может, она профессиональная аферистка. Она, конечно, профессионально сработала. Надо отдать ей должное. Говорят, у нее и до этого опыт был. Но там результатов не было, желаемых ею", – рассказала Татьяна Власова.

"Она не только наглая, она действительно гнилой человек, больше ничего не скажешь", – выразила она свое отношение к молодой жене Армена Джигарханяна. "У меня такое ощущение, что все, кто с ней общается, постепенно к этому же выводу приходят. Хотя она милая, платьица хорошенькие надевает, кудряшечки у нее", – добавила Татьяна Власова.

Напомним, ранее на телеканале НТВ обещали, что за день до официального решения о разводе Виталины Цымбалюк-Романовской и Армена Джигарханяна они опубликуют документ, который "похоронит" молодую жену артиста. Сама девушка уже успела покинуть пределы России, хотя и принимает участие во многих телешоу по видеосвязи.