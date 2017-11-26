Поплавской угрожают из-за поддержки молодой жены Джигарханяна

Поклонникам Яны Поплавской не понравилось мнение, которое она высказала во время эфире программы "Прямой эфир" с Андреем Малаховым на телеканале "Россия 1". Теперь она вынуждена терпеть оскорбления и даже угрозы в свой адрес из-за того, что в скандале между Арменом Джигарханяном и его молодой женой Виталиной Цимбалюк-Романовской встала на сторону последней.

Волна народного гнева, который поднялся из-за идущих вразрез с мнением большинства словами Яны Поплавской на передаче "Прямой эфир", не стихает до сих пор. Актриса сталкивается не только с оскорблениями, но и с угрозами в свой адрес.

"Я не знаю, что происходит с нами со всеми. Потоки злобы, зависти, необоснованных выводов. Люди выливают все это друг на друга! Хватит уже ! Ощущение, что "Озверин" мы все пьем с самого утра вместо кофе!", – цитирует StarHit Яну Поплавскую. Отметим, даже слаженная работа возмущенных комментаторов не заставила актрису отказаться от своего мнения.

"Я еще раз говорю, что не надо кричать о заслугах человека в профессии! Подчас профессиональные достижения идут вразрез с человечностью , достоинством , скромностью и теми качествами, которые отличают человека от животного", – повторила она свою позицию. Ранее она уже отмечала, что весь конфликт с Арменом Джигарханяном выглядит некрасиво еще и потому, что "огромное количество людей вокруг лгут, преследуя свои цели!".

Публикация от Яна Поплавская (@the_yana_poplavskaya) Ноя 14 2017 в 9:11 PST

Напомним, в эфире программы "Прямой эфир" с Андреем Малаховым на телеканале "Россия 1" Яна Поплавская встала на сторону Виталины Цымбалюк-Романовской. Актриса рассказала, что сама работала в театре на административной должности и не понаслышке знает о том, как это сложно.

Некоторые зрители таких слов не оценили. Они ожидали услышать от актрисы слова поддержки в адрес Армена Джигарханяна и жестоко разочаровались. В комментариях на странице в Instagram они буквально осыпали Яну Поплавскую оскорблениями и даже откровенными угрозами.