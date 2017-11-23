Больной Джигарханян отрекся от сестры-предательницы

Сестра знаменитого артиста Армена Джигарханяна Марина рассказала о взаимоотношениях с ним. Женщина утверждает, что брат избегает ее.

Она уверена, что актер боится разговоров о скандальном разводе с Виталиной Цымбалюк-Романовской. "Но я пообещала, что ничего подобного обсуждать не буду. Меня удивляет больше всего тот факт, что он сам принял решение жениться, потом сам ходил в Министерство культуры и просил за нее, одаривал квартирами, а сейчас выставляет себя посмешищем", – рассказала Марина Джигарханян в программе "Прямой эфир" на телеканале "Россия 1".

Несмотря на уговоры сестры, Армен Борисович все равно не собирается с ней общаться – он считает ее такой же предательницей, как его пока еще супруга. Он уверен, что родственница сговорилась с Цымбалюк-Романовской. Об этом рассказал композитор Владимир Быстряков, друг артиста. "Нет, не хочу ее видеть. Она – плохой человек, предатель. Она хочет моей гибели. Если ты связался с ней, значит, ты тоже добиваешься моей гибели", – процитировал Джигарханяна Быстряков.

Напомним, на 27 ноября назначен развод 82-летнего артиста и его 38-летней супруги Виталины Цымбалюк-Романовской. После расторжения брака Джигарханян рискует остаться ни с чем. Молодая жена уверяет, что на счетах у него не было ни рубля, а три квартиры стоимостью в 100 миллионов рублей она купила на деньги отца и при помощи многомиллионного кредита.

Ранее в СМИ попала информация о госпитализации артиста. Но ее распространили недоброжелатели. "У него на фоне диабета отказали ноги. В больницу его отвез режиссер Юрий Клепиков", – рассказала заведующая литературной частью театра Наталия Корнеева. Но уже утром 23 числа Артур Согомонян страшную информацию опроверг. "Это очередная ложь. Он со вчерашнего числа на отдыхе в пансионате, чувствует себя хорошо!" – сказал ближайший друг Джигарханяна.