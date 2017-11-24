Эксклюзив Особое мнение Интервью Хворостовский оставил миллионы Чем жена и теща поили Джигарханяна

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Ушлой жене Джигарханяна осталось несколько дней

Армен Джигарханян и Виталина Цымбалюк-Романовская. Фото: личный архив
Виталине Цымбалюк-Романовской грозит новая опасность. На телевидении грозятся показать документ, который "похоронит" ее.
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Темой очередного выпуска программы "Новые русские сенсации" на телеканале НТВ станет противостояние двух женщин знаменитого актера Армена Джигарханяна. Бывшая супруга артиста Татьяна Власова поведала о своем конфликте с пока еще женой знаменитости Виталиной Цымбалюк-Романовской. Экс-возлюбленная  Джигарханяна рассказала, как она относится к молодой сопернице.

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"Есть такой анекдот. Скорпион попросил слона или крокодила, кого-то большого: ты к тому дереву можешь переплыть и меня перевезти? Давай, садись. И он плывет, высаживает на берег, а тот его жалит вместо благодарности. И говорит: „Ну, такое я говно“, – рассказала Татьяна Власова. Видимо под "скорпионом" она имеет ввиду Виталину, а под большим животным – своего бывшего мужа.

Власова уверена, что после развода с Джигарханяном, который должен быть оформлен 27 ноября, Цымбалюк-Романовскую ждут тяжелые времена. По словам бывшей жены артиста, у Виталины есть один выход – удачно выйти замуж. "Я думаю, пожалеет ее какой-то богатый человек. Скажет: ну что, в тюрьме сидеть такой хорошенькой девочке? И женится на ней. И она уже интриговать будет там, внутри семьи или на лестничной площадке", – заявила Власова.

Таким образом Татьяна Сергеевна намекнула на скандальную историю, которая дала многим повод обвинить Цымбалюк-Романовскую во взломе. Власова рассказывала, что 28 января прошлого года она ненадолго отлучилась из своей трехкомнатной квартиры на Арбате. Когда женщина вернулась домой, она обнаружила на своей лестничной клетке несколько человек, среди которых была и Виталина Цымбалюк-Романовская. Вместе с ней на месте событий присутствовали двое ее знакомцев: Владимир Путинцев и Ирина Мусиенко.

Когда Власова осведомилась, чем обязана нежданному визиту, непрошенные гости начали расходиться. Перед тем, как покинуть подъезд они заявили, что поменяли в ее квартире замок. Владимир Путинцев дал ошарашенной Власовой ключи от ее собственной квартиры и удалился.

Автор: Михаил Войцеховский24 ноября 2017, 19:50
ФОТОРЕПОРТАЖ

Любовь и предательство молодой жены Джигарханяна

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