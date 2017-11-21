Народ в шоке от наплевательства на последнюю волю Задорнова

Поклонники видели сатирика в гробу. И это обстоятельство их возмутило.

Почитатели таланта Михаила Задорнова возмущены появлением в прессе снимков, на которых писатель-сатирик запечатлен в гробу. Люди считают, что исподтишка снимать покойника во время панихиды – это кощунство и цинизм. Но еще большая гнусность – публиковать и обсуждать эти кадры. Ведь это наплевательство на последнюю воли артиста.

Дело в том, что сам он не хотел, чтобы вокруг его имени была шумиха, просил обойтись без речей на похоронах. Да и вообще с иронией относился к своей популярности. Именно поэтому семья артиста и сделала похороны закрытыми – на прощание и отпевание допустили только самых близких.

Задорнов из-за тяжелого онкологического заболевания сильно изменился – резко похудел, осунулся. И его близким были не по нраву чужие любопытные взгляды. Ведь многие хотели прийти не ради того, чтобы сказать последнее прости, а из-за банального любопытства. Мотивы родственников стоило понять и не воспринимать смерть человека наравне как очередное светское событие. А то получилось, что снятые папарацци трусы Пугачевой на газетой полосе соседствуют с фотографией мертвого артиста.

Напомним, Михаил Задорнов скончался 9 ноября после продолжительной борьбы с раком мозга. Ему было всего 69 лет. В завещании он попросил похоронить его на кладбище Яундубулты в Юрмале рядом со своим отцом - советским латвийским писателем.