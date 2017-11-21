Жуткое фото изменившегося Задорнова в гробу

Артист усох и превратился в глубокого старика. Онколог объяснил произошедшее.

С момента смерти писателя-сатирика Михаила Задорнова прошло 11 дней. Проститься с ним, напомним, смогли не все – семья провела камерную церемонию "для близких" в Подмосковье, а поехать на панихиду в Латвию, где пожелал упокоиться артист, могут не все.

Родные уверяют, что Задорнов с иронией относился к своей популярности, и поэтому не хотели делать из прощания с ним светское событие. Но, вероятно, дело в другом: за время борьбы с опухолью головного мозга писатель сильно похудел, и семья не желала, чтобы Михаила Николаевича видели таким. Действительно, в лежащем в гробу теле было сложно узнать сатирика.

Про онкобольных часто говорят: "Его съел рак". И в случае с Задорновым ужасаешься, как неизлечимая болезнь уродует человека. Впалые щеки, заостровишийся нос, вытянутое лицо – в гробу 69-летний артист выглядел как 90-летний высохший старик.

Во время последнего появления на публике в октябре 2016 года Михаил Николаевич уже выглядел неважно – сильно похудел, было заметно, что у него чуть-чуть дрожали руки, иногда он ронял листочки с подготовленными шутками. Юмористу приходилось наклоняться и поднимать их – и каждый раз зрители ободряюще аплодировали. "Теперь я знаю, как мне заслужить успех", – смеялся над собой артист.

Еще два года назад он при росте в 176 сантиметров весил 74 килограмма. Но в последние месяцы болезни, как говорят его близкие, похудел на 20 килограммов, и его вид вызывал ужас. "При раке человек начинает сильно худеть, примерно на 11-16% в месяц, – рассказал Dni.Ru онколог. – Дело в том, что развитие онкоформирования заставляет тело работать быстрее, то есть ускоряет метаболизм, что отвечает за скорость превращения пищи в энергию. Химические вещества, называемые цитокинами, влияют на работу нормальных клеток. Высокие уровни цитокинов, спровоцированные раком, вмешиваются в обменные процессы между жирами и белками. Это приводит к утрате мышечной массы, а также влияет на головной центр мозга, контролирующий голод".