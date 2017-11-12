Поклонники возмущены поступком родственников Задорнова

Проститься с писателем-сатириком смогут далеко не все. Родные не хотят шумихи и чужих глаз.

Прощание писателем-сатириком Михаилом Задорновым назначено на 13 часов воскресенья, 12 ноября. Но отдать последний долг артисту смогут далеко не все. И это очень возмущает поклонников артиста.

В Москве масса достойных залов, где можно было бы выставить гроб – Дом литераторов на Большой Никитской улице. Театр эстрады на Берсеневской набережной. Там Задорнов не раз бывал, выступал. Но родственники для прощания выбрали ритуальный зал морга частной клиники "Медси", находящейся в Московской области. От конечной станции метро туда надо еще добираться на маршрутке.

Впрочем. если доехать и удастся, то в сам зал пустят вряд ли – клинику, как говорят, усиленно охраняют. Родственники пожелали, чтобы присутствовал только узкий круг людей – самые близкие и родственники. Для журналистов вход на траурную церемонию будет закрыт. Мол, Задоронов с иронией относился к своей популярности и поэтому не стоит делать из прощания с ним светское событие. К тому же за время болезни он сильно изменился, похудел, и родные не хотят, чтобы Михаила Николаевича видели таким.

После панихиды тело Задорнова исключительно наземным транспортом, как он и хотел, перевезут в Латвию. Там писателя отпоют в храме Святого Александра Невского в Риге. В этом самом храме, в котором сатирика 30 лет назад крестили. Похоронят Задорнова в родной Юрмале в могиле отца. Такова была последняя воля сатирика.