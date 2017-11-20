Ольга Бузова получила работу на Первом канале

Певица и телеведущая Ольга Бузова получила новую работу. Звезду "Дома-2" пригласил Первый канал. Ольга станет ведущей ежедневного информационного ток-шоу "Бабий бунт".

Ольга Бузова будет работать с Юлией Барановской, Софико Шеварднадзе, актрисой Татьяной Васильевой и радиоведущей Еленой Абитаевой. Пять женщин станут равноправными ведущими шоу.

В эфире Первого канала они обсудят самые актуальные новости, значимые политические события в стране и в мире, а также затронут громкие скандалы шоу-бизнеса. По задумке авторов программы, это будет женский взгляд на все, что происходит в мире.

Пять женщин с разной судьбой и разными взглядами на жизнь соберутся за одним столом. В ходе программы "Бабий бунт" они не только расскажут о происходящем в мире, но и объяснит, почему все случается именно так, передает "Комсомольская правда". Планируется, что передача будет идти в прямом эфире. Начнется шоу 27 ноября в 12.15.

Публикация от Ольга Бузова (@buzova86) Ноя 20 2017 в 3:54 PST

Как писали Dni.Ru, ведущая "Дома-2" и популярная певица Ольга Бузова штурмует телеэкраны. Звезда снялась во втором сезоне сериала "Чернобыль. Примечательно, что съемки проходили в студии телеканала "Матч ТВ".

