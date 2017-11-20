Бузова закатила концерт на вечеринке Погребняк

Гулянка удалась на славу. Повод ведь был очень достойный – юбилей красавицы Марии Погребняк.

Празднование 30-летия модели, певицы, бизнесвумен и просто красивой женщины Марии Погребняк едва не сорвалось. У жены нападающего московского "Динамо" Павла Погребняка поднялась высокая температура, пришлось даже ставить капельницу.

В итоге все обошлось, и на торжестве именинница была самой красивой. В ресторане Match Point в этот вечер можно было увидеть весь цвет отечественного футбола. А для Марии игроки российской сборной – просто друзья и добрые соседи. "Маша, помнишь, как я утром принес тебе цветы, когда твой муж спал?" – интригующе начал поздравление футболист Роман Павлюченко.

Огромные букеты и дорогие подарки Маше преподнесли и звезды "Дома-2" – Ксения Бородина и Ольга Бузова. Последняя в разгар вечеринки исполнила свои хиты. Это выступление стало специальным подарком для Погребняк. Интересно, что весь вечер Оля мило ворковала с футболистами, развлекалась общением с ними, видимо, испытывая особую страсть к членам нашей сборной.

Не осталась в стороне от такого торжества и светская львица Анна Калашникова. С Марией они давно дружат и помогают друг другу. Бывшая жена Прохора Шаляпина призналась, что на Погребняк всегда можно положиться.

Настроение гостям создавало льющееся рекой дорогое французское шампанское. А развлекал собравшихся зажигательными песнями Стас Костюшкин. "Я счастлива, что удалось всем собраться, что все мои самые любимые друзья тут", – призналась Мария в интервью Dni.Ru.