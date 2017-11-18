Бузова рассказала о своем мужчине

Тяжело переживающая развод с футболистом звезда "Дома-2" Ольга Бузова рассказала, какого мужчину она хочет видеть рядом с собой. При этом певица намекнула, что такой человек уже появился в ее жизни.

"Сильный, добрый, мудрый, заботливый, верный – таким я вижу мужчину около себя. А остальным просто пою: "Ты не попал в хит-парад моих мыслей – не присылай больше мне свои письма"", – заявила Оля в интервью "АиФ".

При этом на вопрос есть ли такой мужчина ее жизни Бузова сначала утвердительно ответила "есть", однако тут же стала смеяться и юлить. "А может, и нет. Вы знаете, я усвоила урок. Больше личное напоказ выставлять не буду. Счастье действительно любит тишину", – сказала певица и продолжила перечислять требования к потенциальному возлюбленному.

"Могу точно сказать, что он должен быть сильным. Естественно, я имею в виду не физические способности. Мечтаю о мужчине, за которым буду как за каменной стеной. Он должен меня оберегать и заботиться обо мне, быть верным и надежным. Человек, не способный на предательство, – вот кого я вижу рядом с собой", – отметила Ольга.



По словам Бузовой, внешность мужчины тоже имеет значение. "Но выбирать спутника исключительно по внешним параметрам для меня лично неприемлемо. Мы должны прежде всего смотреть в одном направлении. А уж какого цвета будут его глаза или волосы, это уже не так важно", – считает певица.

Публикация от Ольга Бузова (@buzova86) Ноя 17 2017 в 10:53 PST

Напомним, Ольга Бузова и Дмитрий Тарасов состояли в отношениях четыре года. В декабре прошлого года они развелись. Бузова очень тяжело переживала разрыв, а вот Тарасов тут же завел себе новую пассию.

