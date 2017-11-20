Цыганова назвала Бузову и Собчак уродством

Известная певица Вика Цыганова выступила против принятого недавно "антикриминального" закона. Звезда шансона уверена, что блатная романтика помогает людям.

По словам артистки, повсеместная любовь к песням на тюремную тематику – это своеобразный общественный протест. "Собчак и Бузова, которых постоянно транслируют на ТВ, – это то самое уродство, которое заставляет людей уходить в иллюзию борьбы, в поиск Робин Гудов", – рассказала Цыганова URA.RU.

Певица уверена, что это реакция слушателей на те ценности, которые транслирует им современная российская эстрада. По словам Цыгановой, пропаганда простых идей вроде "Бери от жизни все" и "Будь звездой" вызывает в обществе раздражение. У людей есть запросы на более духовные и глубокие мысли, уверена певица. "У нас даже голубые свободно выходят и пропагандируют", — добавила Цыганова.

Звезда шансона считает, что запретами власть не сможет снизить популярность блатной романтики и музыки на тюремную тему. В перестройку людям запретили пить водку, и это привело лишь к распространению опасного контрафактного алкоголя и вредных заменителей.

Напомним, сенатор от Владимирской области Антон Беляков внес в Госдуму законопроект, запрещающий пропаганду криминальной субкультуры в интернете и средствах массовой информации.

"В России на законодательном уровне не допускается пропаганда суицида, наркотиков, экстремизма как негативных и общественно опасных явлений. Вместе с тем формально до настоящего времени отсутствует запрет на пропаганду криминальной субкультуры, хотя популяризация преступного образа жизни имеет отнюдь не меньшую степень общественной опасности, а сама криминальная субкультура напрямую связана с экстремизмом, рэкетом и другими нарушениями законности и правопорядка", – написал Беляков на своей официальной странице в Facebook.

