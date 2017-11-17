Малахов о своем ребенке: Маленький, красненький

Телеведущий Андрей Малахов рассказал о новорожденном сыне. Шоумен в восторге от малыша. Он признался, что испытал непередаваемые чувства.

"Особое ощущение, когда тебе приносят малыша. Он кажется таким беззащитным, трогательным, маленьким, красненьким", – рассказал в эфире "России-1" Малахов.

Пока Наталья Шкулева и новорожденный готовятся к выписке из роддома, телеведущий думает, как назвать мальчика. "Имя ребенка нам предстоит еще выбрать – хотим посмотреть на характер малыша", – поделился Малахов со "СтарХитом".

Андрей уже предвкушает, когда же сможет сам заботится о своем сыне. "Жду момента, когда смогу поменять сыну первый подгузник", – отметил шоумен.

Ранее новоиспеченный отец поделился эмоциями. По его словам, Наталья Шкулева так рада появлению малыша, что разрыдалась. "Жена плачет от чувств, мы счастливы", – кратко высказался Малахов.

Счастливый молодой папа Андрей Малахов ����❤ @malakhov007 Публикация от Канал РОССИЯ 1 | Синяя птица (@tvrussia) Ноя 17 2017 в 7:05 PST

Напомним, жена Андрея Малахова Наталья Шкулева родила первенца. Малыш появился на свет 16 ноября в 23:30 в подмосковном клиническом госпитале "Лапино". Вес новорожденного мальчика – 4,02 килограмма, рост – 54 сантиметра. Мама и малыш чувствуют себя хорошо и вскоре отправятся домой. Андрей Малахов на родах не присутствовал, а ждал появления наследника в палате.

