Малахов о рождении сына: Мы счастливы

Андрей Малахов поделился с журналистами впечатлениями о своем новом статусе – телеведущий стал отцом. Известного шоумена поздравили знаменитости.

Журналисты добрались до Андрея Малахова, которому накануне подарила сына супруга Наталья Шкулева. Однако новоиспеченный отец оказался немногословен. "Жена плачет от чувств, мы счастливы", – высказался Малахов. Пока родители не придумали сыну имя. "Мы пока никак не назвали, посмотрим на него несколько дней и решим", – цитирует Андрея Малахова Life.ru.

Напомним, 16 ноября, в 23:30 в подмосковном клиническом госпитале "Лапино" жена Андрея Малахова Наталья Шкулева родила первенца. Пара в браке шесть лет, однако лишь сейчас на свет появился долгожданный ребенок. Вес новорожденного мальчика – 4,02 килограмма, рост – 54 сантиметра. Новоиспеченная мама и малыш чувствуют себя хорошо и сейчас отдыхают. Андрей Малахов на родах не присутствовал, а ждал появления наследника в палате.

Многочисленные друзья уже поздравили телеведущего с новым семейным статусом. Одним из первых оказался поп-король Филипп Киркоров. На своей официальной страничке в социальной сети Instagram он оставил сообщение для шоумена и его супруги. "От всего сердца, поздравляю счастливых родителей, дорогих Андрея Малахова и Наташу Шкулев ,с рождением НАСЛЕДНИКА!!!! Многие лета! Пусть растет здоровеньким, счастливым на радость Папе и Маме, подрастает поскорее и присоединяется к прекрасной компании своих, чуть постарше сверстников! Время бежит очень быстро и стирает любую разницу в возрасте( поверьте мои дорогие, знаю , о чем говорю)))😜 Welcome to the club!✌️ (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – написал он.

Публикация от Вячеслав Манучаров (@manucharov) Ноя 17 2017 в 1:42 PST

Актер, ведущий, шоумен Вячеслав Манучаров в своем аккаунте в той же соцсети опубликовал фотографию с Малаховым и Шкулевой. "Мои дорогие, от всего сердца 💕 поздравляю вас с рождением первенца, это великое счастье !)) Я как отец 3 х детей знаю что теперь ваш мир изменится и радость отцовства и материнства подарит вам новые краски и вкус жизни !)) Здоровье и сил малышу , маме и папе !) Счастлив за ваааас!))) а я побежал за серебрянкой ложечкой для крестин !)))", – подписал он снимок.