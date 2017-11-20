Малахов бросил новорожденного первенца на растерзание публике
Шоумен стал отцом за полчаса до полуночи 16 ноября. Наследника Андрею Малахову родила его супруга Наталья Шкулева. Имя долгожданному первенцу, появившемуся на свет весом 4,2 килограмма и ростом 54 сантиметра, они собирались выбрать после того, когда станет более-менее понятно, какой у малыша характер.
Однако ведущий решил преподнести сюрприз телезрителям. В программе "Андрей Малахов. Прямой эфир" на телеканале "Россия 1" будет предложено проголосовать за имя, которое может быть дано первенцу известного телеведущего, сообщают "Вести.Ru".
Передача выйдет в эфир 20 ноября в 18:00. Тем самым шоумен будто бы бросил сына на растерзание публике, ведь известно, что имя, данное при рождении, влияет на всю дальнейшую жизнь человека.
Напомним, жена Андрея Малахова родила мальчика в подмосковном клиническом госпитале "Лапино". Мама и малыш чувствуют себя хорошо и вскоре отправятся домой. Андрей Малахов на родах не присутствовал, а ждал появления наследника в палате.
Как писали Dni.Ru, Андрей уже предвкушает, когда сможет сам заботиться о сыне. "Жду момента, когда смогу поменять сыну первый подгузник", – заявил ранее шоумен.
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