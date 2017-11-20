Малахов бросил новорожденного первенца на растерзание публике

Телеведущий решил сделать сюрприз поклонникам. За имя для сына Андрея Малахова смогут проголосовать в прямом эфире зрители.

Шоумен стал отцом за полчаса до полуночи 16 ноября. Наследника Андрею Малахову родила его супруга Наталья Шкулева. Имя долгожданному первенцу, появившемуся на свет весом 4,2 килограмма и ростом 54 сантиметра, они собирались выбрать после того, когда станет более-менее понятно, какой у малыша характер.

Однако ведущий решил преподнести сюрприз телезрителям. В программе "Андрей Малахов. Прямой эфир" на телеканале "Россия 1" будет предложено проголосовать за имя, которое может быть дано первенцу известного телеведущего, сообщают "Вести.Ru".

Передача выйдет в эфир 20 ноября в 18:00. Тем самым шоумен будто бы бросил сына на растерзание публике, ведь известно, что имя, данное при рождении, влияет на всю дальнейшую жизнь человека.

Напомним, жена Андрея Малахова родила мальчика в подмосковном клиническом госпитале "Лапино". Мама и малыш чувствуют себя хорошо и вскоре отправятся домой. Андрей Малахов на родах не присутствовал, а ждал появления наследника в палате.

Публикация от Канал РОССИЯ 1 | Синяя птица (@tvrussia) Ноя 17 2017 в 7:05 PST

Как писали Dni.Ru, Андрей уже предвкушает, когда сможет сам заботиться о сыне. "Жду момента, когда смогу поменять сыну первый подгузник", – заявил ранее шоумен.