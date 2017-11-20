Фото Маликова с голыми девушками утекло в Сеть

Российский певец Дмитрий Маликов отличается не только прекрасными вокальными данными, но и отличным чувством юмора. На этот раз артист решил пошутить над своими подписчиками, опубликовав весьма пикантное фото.

Маликов разместил у себя в Twitter фото, на котором он сидит на кровати в трусах и майке в компании полуобнаженных девушек. "Кто слил мои фото в Сеть? Убью на фиг!" – шутливо подписал изображение певец.

Поклонники артиста с восторгом отреагировали на снимок. Некоторые похвалили Дмитрия за неугасающее чувство юмора. Другие подыграли певцу.

"Черт с ним, с фото, кто эти женщины, Дим?", "С дочками?", "Хотя бы в трусах", – пошутили фанаты. Позже оказалось, что пикантный снимок – кадр из нового клипа Маликова на песню "Облаками". Похоже, певец нашел оригинальный способ привлечь внимание поклонников к видео.

Кто слил мои фото в сеть? Убью на фиг! pic.twitter.com/GUVHfp0Trp — Дмитрий Маликов (@DmitryMalikov) 20 ноября 2017 г.

Отметим, Дмитрий Маликов активно ведет свой Instagram-аккаунт, комментируя многие резонансные события. Так, ранее певец высмеял в соцсетях депутата Госдумы Наталью Поклонскую, создавшую шумиху вокруг картины Алексея Учителя "Матильда". По мнению артиста, парламентарий идеально подойдет на роль его пиар-менеджера.