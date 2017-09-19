Маликов покорил публику сексуальным видом

Дмитрий Маликов весьма взволновал своих поклонников. Интеллигентный исполнитель предстал перед фанатами в непривычном образе, который некоторые нашли весьма сексуальным.

Дмитрий Маликов относится к тем немногим исполнителям на современной эстраде, чей образ не менялся годами и даже десятилетиями. Сам певец не раз утверждал, что нашел свою нишу и что-либо менять ему не хочется. Тем удивительнее для его поклонников оказалась фотография, которую Дмитрий опубликовал на своей официальной страничке в социальной сети Instagram.

На снимке исполнитель запечатлен с зачесанными назад волосами, в черной облегающей футболке, джинсах, кожаных крагах и солнцезащитных очках. В руках певца стаканчик с каким-то напитком. "Под такой фоткой просится длинный философский пост про жизненный путь,истинные ценности,поиски себя, бла.бла бла.. Но писать я его не буду.. Потому что это НА ФИГ НИКОМУ НЕ НУЖНО!!!" – подписал фотографию Маликов.

Публикация от Дмитрий Маликов (@dmitriy_malikov) Сен 18 2017 в 9:21 PDT

Публикация певца произвела неизгладимое впечатление на его подписчиков. Фанаты пришли в восторг от нового образа Дмитрия. "какой мужчина вау ! 😍👍💗💗💗😘", "Неожиданно, но привлекает, вы молодец!", "Смело! Дерзко! Не побоюсь этого слова – сексуально!", "Реально и необычно увидеть вас таким и вы классный в этом образе. Супер!", "Однако........ Как Вы смелы! 😀😀 Очень Вам к лицу этот образ", "Шикарен!👌❤" – высказались восхищенные поклонники.

Ранее Маликов высказался относительно своего неизменного внешнего вида и даже признался, что готов на эксперименты. "Меня постоянно критикуют за мой образ, за длинные волосы, делают едкие замечания, – признался певец корреспонденту Dni.Ru. – Коротко подстричься, как сделали многие коллеги, мне все не хватало решимости. Теперь, кажется, я готов на этот отчаянный шаг".