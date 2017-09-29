Новые подробности конфликта Маликова и Николаева

Певец вовсе не хотел обидеть высказыванием в Instagram друга и коллегу. Но свое мнение Маликов менять не намерен.

Причиной недопонимания между музыкантами стала публикация Маликова в личном микроблоге о том, что ему не по душе, когда звезды поздравляют друг друга в Сети, а не лично. Певец считает, что проще позвонить и приехать в гости, чем публиковать пост в соцсети.

У его коллеги другая позиция на этот счет. Судя по поведению Николаева, он слишком близко к сердцу принял слова Дмитрия, посчитав критикой в свой адрес. Dni.Ru созвонились с Маликовым, чтобы узнать, ожидал ли он такой реакции.

Публикация от Дмитрий Маликов (@dmitriy_malikov) Сен 28 2017 в 1:43 PDT

"Мне кажется, что каждый человек имеет право на свое мнение. Я его просто высказал. У Игоря оно другое, и он его тоже изложил", – говорит звезда. При этом артист заявил, что ему не хотелось бы ссориться с Николаевым из-за публикации. "Мы дружим, и я надеюсь, что наши отношения от этого не пострадают. Хотелось бы верить, что это не личная обида", – поделился Дмитрий.

Публикация от Игорь Николаев/Igor Nikolaev (@igor_nikolaev_music) Янв 29 2017 в 3:02 PST

Высказывание знаменитости вызвало широкое обсуждение общественности. "Все мои посты, которые я публикую, вызывают большую дискуссию. В интернете меня люди в основном поддерживают. Но некоторые говорят, что через соцсети поздравить человека действительно удобнее. Моя задача – задать определенную тему, которую я считаю актуальной", – резюмировал Маликов.